Así se Vive el Festival Catrinerías 2025 en el Emblemático Castillo de Chautla en Puebla

El pasado sábado 11 de octubre de 2025 dio inicio el Festival “Catrinerías”, evento alusivo al Día de Muertos que se está realizando en la Exhacienda de Chautla, en el municipio de San Salvador el Verde, Puebla.

En N+ te contamos todo lo que debes saber de este festín de terror y las atracciones que puedes disfrutar en este castillo emblemático poblano hasta el 2 de noviembre.

Entrada del Festival Catrinerías 2025. Foto: Karen Juárez | N+

Atracciones disponibles en el Festival “Catrinerías” en la Exhacienda de Chautla, Puebla

Desde que entras a la Exhacienda de Chautla ya se siente un ambiente terrorífico, todo el camino está lleno de catrinas y adornos de la temporada. Sin embargo, la primera atracción que te encuentras es la Casa del Terror, misma que es gratuita por lo que solo necesitas formarte.

Atracciones del Festival "Catrinerías" en la Exhacienda de Chautla. Foto: Karen Juárez | N+

Posteriormente están todas las leyendas, completamente escenificadas e igualmente gratuitas: "La Llorona", "La Dama de Negro", "La Marquesa de la Selva Nevada" y "La Leyenda del Nahual".

Se pueden observar altares de Día de Muertos en cada rincón de la Exhacienda de Chautla. Foto: Karen Juárez | N+

Se puede cruzar a una de las islas por medio del puente, donde se puede apreciar una ofrenda monumental, en esa misma isla se puede ingresar a la zona de las trajineras iluminadas, mismas que sí tienen un costo extra para poder subirse a una.

A lo largo del Festival "Catrinerías" se pueden encontrar diversos tipos de catrines y catrinas. Foto: Karen Juárez | N+

Y cómo olvidar el mítico castillo, el cuál abre sus puertas para que puedas ascender a su mirador y observar todo el territorio desde las alturas.

Se pueden disfrutar de leyendas puestas en escena en la Exhacienda de Chautla. Foto: Karen Juárez | N+

Cabe mencionar que en la Exhacienda de Chautla existen dos áreas para comprar artesanías y alimentos, en lugares estratégicos que facilitan su acceso a los visitantes.

Así se observa la Exhacienda de Chautla de noche. Foto: Karen Juárez | N+

¿Cómo llegar a la exhacienda de Chautla en San Salvador el Verde, Puebla?

La Exhacienda de Chautla se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital poblana, en el municipio de San Salvador el Verde, y la forma más sencilla para llegar es en automóvil. Para llegar se debe tomar la autopista México-Puebla con dirección a San Martín Texmelucan, haciendo un tiempo aproximado de una hora.

Para llegar desde la Ciudad de México también se debe tomar la autopista México-Puebla hacia el municipio antes mencionado, con la diferencia de que el tiempo de traslado es aproximadamente de dos horas.

Inicio del Festival Catrinerías 2025 en la Exhacienda de Chautla, Puebla

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ