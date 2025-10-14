Colocarán Exposición por Día de Muertos 2025 en el Centro Histórico de Puebla

A partir del miércoles 22 de octubre de 2025 los visitantes al Centro Histórico de Puebla podrán disfrutar de la exposición “Me lleva la Huesuda”.

El recorrido alusivo al Día de Muertos estará conformado por 120 calaveras, por lo que se convierte en la más grande desde que inició la muestra.

Lugares del Centro Histórico de Puebla que recorrerá exposición “Me Lleva la Huesuda”

De acuerdo con Israel Maldonado, director de la exposición “Me Lleva la Huesuda”, dio a conocer los lugares del Centro Histórico de Puebla donde se podrá disfrutar, iniciando en el Parque de El Carmen.

El circuito va a empezar en el Parque de El Carmen, pasando por la 16 de septiembre, el zócalo de Puebla, el Carolino y vamos a tener aquí un evento con el que vamos a tener nuestro primer festival me lleva la huesuda.

El proyecto ha rebasado fronteras al presentarse en ciudades top a nivel mundial como Londres, Nueva York, y en países como Colombia y Perú. Actualmente en la exposición colaboran más de mil 500 artistas a nivel nacional.

"Me Lleva la Huesuda" iniciará el próximo 22 de octubre en el Centro Histórico de Puebla. Foto: Luis A. Hernández | N+

Anuncian festival de Día de Muertos en conjunto con exposición “Me Lleva la Huesuda” en Puebla

Maldonado también aseguró que además de la exposición habrá un festival en el Centro Cultural San Roque, donde podrá disfrutar de comida, música y venta de arte.

Vamos a revestir el espacio y San Roque se va a volver una espacio mágico y que sin duda les va a encantar esta experiencia.

Por último, es importante recordar que la exposición “Me Lleva la Huesuda 2025” en el Centro Histórico de Puebla, durará del 22 de octubre al 2 de noviembre.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ