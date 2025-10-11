La Ruta del Valle de Catrinas 2025 en Atlixco: Cómo Visitar las 17 Figuras Monumentales

Desde el pasado 3 de octubre de 2025, se abrió acceso al público visitante de Puebla y otros estados, para disfritar de las 17 figuras monumentales que conforman el Valle de Catrinas 2025 en Atlixco. En NMás Puebla te recomendamos qué ruta seguir y cómo consultar la ubicación de cada calavera.

Como parte de las celebraciones por el Día de Muertos 2025 en Puebla, el Ayuntamiento de Atlixco arrancó la quinta edición del Valle de Catrinas 2025, que consiste en la exposición de figuras de más de 3 metros de altura.

El tlachiquero, la tortillera y el panadero en el Valle de Catrinas 2025. Foto: Karen Juárez

Cómo visitar las 17 figuras del Valle de Catrinas 2025 en Atlixco: Ruta sugerida y por dónde comenzar

NMás Puebla hizo el recorrido por cada una de las calaveras monumentales, y te recomendamos por dónde comenzar para que en una sola ruta, puedas visitar cada catrina en el pueblo mágico de Atlixco.

En caso de ir en vehículo no es recomendable iniciar por el centro ya que en la entrada y salida del primer cuadro del pueblo mágico se genera mucho tráfico. Se recomienda iniciar por la catrina del Taquero ubicada en Santo Domingo Atoyatempan, y posteriormente pasarse al campo de cempasúchil para ver las del Tlachiquero y el Jimador.

El organillero, el jimador y el globero en el Valle de Catrinas 2025. Foto: Karen Juárez

De ahí te recomendamos cruzar a San Mateo para observar al Ferrocarrilero, luego al Panteón Municipal donde se encuentra el Albañil y a Los Arcos para la Tortillera. Atravesar hacia los viveros para la Floricultora y llegar al Parque del Ahuehuete para admirar al Camotero.

Ahora sí, llegar al centro pero iniciar el recorrido por la entrada principal para observar la Marchanta, entrar al Centro de Convenciones de Atlixco para mirar al Alfarero y pasarse al zócalo para deleitarse con el Bolero y el Organillero.

El albañil, el ferrocarrilero y la marchanta en el Valle de Catrinas 2025. Foto: Karen Juárez

De la Plaza de Armas subir a la Avenida Hidalgo donde se encuentra el Globero, continuar por la avenida para subir al exconvento franciscano de Fray Toribio donde se encuentra el Panadero, continuar al Parque de la Soledad donde está el Herrero y subir a la Plazuela de la Danza donde se encuentra la Tejedora de Cintura.

Después de bajar de la Plazuela es hora de dirigirse a la junta auxiliar de Metepec donde se podrá admirar al Obrero Textil.

El bolero, el camotero, la florista y el alfarero en el Valle de Catrinas 2025. Foto: Karen Juárez

En caso de ir a pie es preferible iniciar por el Parque del Ahuehuete con el Camotero y hacer todo el recorrido del Centro hasta la Plazuela de la Danza.

Para ir a las catrinas alejadas del Centro se pueden contratar tours ofrecidos en el Zócalo para no transbordar en el transporte público.

Cómo consultar la ubicación de las 17 catrinas del Valle de Atlixco: Mapa Interactivo

Si decides hacer tu propia ruta, o consultar solo algunas catrinas en particular, te recomendamos consultar vía GPS la ubicación de cada figura monumental.

Para facilitar la ubicación cada figura del Valle de Catrinas 2025 en el pueblo mágico poblano, el Ayuntamiento de Atlixco dio a conocer un mapa interactivo donde indica la ubicación exacta de cada catrina.

Aquí se ubica cada una de las catrinas del Valle de Atlixco. Foto: Ayto. de Atlixco

A través del cronograma del centro histórico de Atlixco, podrás localizar fácilmente el nombre de cada figura y haciendo click en el ícono de ubicación, te mostrará el punto exacto en tu aplicación determinada de navegación del celular.

A continuación, la lista complete de las 17 catrinas del Valle de Atlixco con enlace para consultar su geolocalización.

Recuerda que tienes hasta el 9 de noviembre para visitar las calaveras de Atlixco en Puebla, por lo que aún estás a tiempo de elegir la mejor fecha y horario para realizar el recorrido y conocer cada una de las catrinas.

