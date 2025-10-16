Altares Monumentales de Huaquechula 2025 ¿Cuándo Inicia Esta Celebración de Día de Muertos?

El Día de Muertos en el municipio de Huaquechula es una tradición que se conmemora de una forma espectacular ya que cada año presentan sus Altares Monumentales, y 2025 no será la excepción.

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, 30 familias de esta demarcación honrarán con un altar de entre tres y cinco metros de altura a seres queridos que perdieron este mismo año y abrirán las puertas de sus hogares a todos los visitantes que quieran acompañarlos.

Noticia relacionada: Colocarán Exposición por Día de Muertos 2025 en el Centro Histórico de Puebla

Se podrán observar 34 altares monumentales en total en Huaquechula, Puebla

En este 2025 el Ayuntamiento de Huaquechula prevé la presentación de 34 altares monumentales distribuidos por la cabecera municipal, 30 por el deceso de habitantes de la comunidad, tres hechos por la administración local y uno realizado para una vecina en vida, ya que la señora pidió ver antes de morir cómo sería honrada.

El 28 de octubre se colocarán los altares a quienes fallecieron en un accidente durante el último año. El 31 de octubre, colocarán dos ofrendas para los infantes que perdieron la vida por alguna situación, sea enfermedad o accidente. El 1 de noviembre, estarán las ofrendas dedicadas a adultos que fallecieron por diversas circunstancias durante el último año.

Durante esos días, a las 14:00 horas, comenzarán a tocar las campanas de la iglesia y los familiares de difuntos saldrán a la entrada de sus casas para esperarlos con velas y guiarlos a sus altares.

Esperan más de 50 mil visitantes en los Altares Monumentales Huaquechula 2025

De acuerdo con las autoridades municipales de Huaquechula durante los seis días de los Altares Monumentales se espera una afluencia mayor a los 50 mil visitantes, esperando una derrama económica grande, aunque no dijeron una cifra de dinero aproximada.

Así Elaboran el Valle de Catrinas 2025 en Atlixco Puebla

Además habrá actividades en la cabecera municipal que los turistas podrán disfrutar como presentaciones artísticas, danza de los Voladores de Cuetzalan, el panteón falso, entre otras más.

Historias recomendadas:

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ