Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025, Habrá Concurso de Disfraces, este Es el Horario

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México realiza la edición de este 2025 del Paseo Nocturno de Día de Muertos, donde la población puede asistir y participar en el concurso de disfraces en el marco de este evento.

¿Cuándo y Dónde?

El Paseo Nocturno con temática del Día de Muertos se llevará a cabo este sábado 25 de octubre de 2025 en la Ciudad de México.

El recorrido será de 19 kilómetros desde Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico, pasando por Reforma y Bellas Artes.

Horario

El horario en que se podrá participar en este Paseo Nocturno será de las 19:00 a las 23:00 horas.

Actividades

Durante este paseo ciclista habrá préstamo de bicicletas, biciescuelas, grupos de música, baile fitness, actividades de ciencia y hasta concurso de disfraces.

Concurso

Para participar en el concurso de disfraces la Secretaría de Movilidad indicó que los interesados deben llevar disfraces originales y con la temática del Día de Muertos tradicional mexicano.

Cabe destacar que el cupo es de 25 participantes.

Con información de Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México

