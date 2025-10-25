“Pagaremos Poco a Poco la Deuda Histórica del Oriente del Edomex”, dice Claudia Sheinbaum

Durante la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos plantel Chalco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso con el Plan Integral para el Oriente del Estado de México, al asegurar que su gobierno pagará poco a poco la deuda histórica con esta región.

“Vamos a ir pagando poco a poco esa deuda histórica que hay para el oriente del Estado de México”, señaló la mandataria, al destacar que se trabaja de manera coordinada con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y con los presidentes municipales para mejorar los servicios básicos y la infraestructura social.

Sheinbaum detalló que entre las acciones prioritarias se encuentra el fortalecimiento del abasto de agua potable, drenaje, pavimentación de calles, alumbrado público, seguridad, educación, salud y acceso a la vivienda.

“Estamos trabajando con la maestra Delfina, con las y los presidentes municipales, para que podamos dar agua potable, drenaje, pavimentación de calles, luminarias, seguridad y toda la infraestructura social que se necesita”, dijo.

En el ámbito educativo, la presidenta subrayó la importancia de ampliar las oportunidades para los jóvenes del oriente mexiquense: “Aquí solicitaron entrar 5 mil estudiantes y el espacio físico es para mil; les estamos dando la oportunidad a los otros 4 mil que lo lleven a distancia, pero tenemos que construir más espacios.”

Una universidad en cada municipio

Asimismo, adelantó que el objetivo es construir una universidad en cada uno de los 10 municipios del oriente del Estado de México. “Algunos no viven en Chalco, vienen de Chimalhuacán, pues ahí también tiene que haber una universidad; si en cada municipio hacemos una universidad, vamos a ir atendiendo esta necesidad de las y los jóvenes”, expresó.

Sheinbaum destacó que la educación forma parte del derecho al desarrollo y la justicia social, pilares del Plan Integral para el Oriente del Estado de México. “Este es parte del derecho a la educación y del programa integral del oriente del Estado de México”, subrayó.

La mandataria también recordó algunas de las obras que ya se han realizado en Chalco, como la construcción de un colector pluvial para evitar inundaciones y la mejora del sistema de agua potable. “En Chalco ya se hizo un colector muy importante para que no se inunde, se está trabajando en agua potable y muchas otras cosas indispensables para Chalco”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum se refirió al trolebús elevado, al reconocer su utilidad pero también la necesidad de ajustes urbanos: “Ya nos dimos cuenta que el trolebús elevado es un buen transporte, pero se achica la calle, entonces hay que resolverlo.”

Con estas acciones, la presidenta reiteró que su administración continuará trabajando para garantizar el desarrollo equitativo y el mejoramiento de las condiciones de vida en el oriente mexiquense.

