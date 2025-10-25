SEP: Regresan a Clases Presenciales más de 182 Mil estudiantes de Estados Afectados por Lluvias

Un total de 182 mil 610 alumnos y alumnas de 2 mil 442 escuelas, desde preescolar hasta educación superior en las entidades afectadas por lluvias, ya pueden regresar a clases. Las instalaciones donde ya pueden volver son seguras, limpias y aptas.

Así lo dio a conocer Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien detalló que que el Gobierno de México, junto a la SEP y autoridades educativas de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, aplican un plan completo para el regreso a clases.

"Ponemos en marcha un proyecto integral que busca asegurar que las escuelas del país reúnan las condiciones óptimas para el regreso a clases. Priorizamos seguridad, limpieza y equipamiento. La acción se realiza en colaboración con autoridades estatales, municipales, padres, madres de familia y comunidades escolares", dijo Delgado.

El plan de regreso a clases en zonas afectadas abarca tres fases

Fase uno : Se realiza el desazolve de desagües, limpieza a fondo de patios, salones y áreas comunes. También se desinfectan tinacos y cisternas. Esto garantiza entornos sanos y seguros para estudiantes, maestros y personal.

: Se realiza el desazolve de desagües, limpieza a fondo de patios, salones y áreas comunes. También se desinfectan tinacos y cisternas. Esto garantiza entornos sanos y seguros para estudiantes, maestros y personal. Fase dos : Ya en desarrollo, incluye la reposición de mobiliario escolar (computadoras, útiles, muebles de aula, material de laboratorio y equipo didáctico). Busca el pleno restablecimiento de las condiciones para enseñar y aprender.

: Ya en desarrollo, incluye la reposición de mobiliario escolar (computadoras, útiles, muebles de aula, material de laboratorio y equipo didáctico). Busca el pleno restablecimiento de las condiciones para enseñar y aprender. Fase tres: Atenderá las escuelas con mayores daños, como la reparación o reconstrucción de muros, o la sustitución de techos o columnas caídas.

Se detalló que para estas labores, funciona la póliza de seguro institucional de Agroasemex. El monto de 3 mil 200 millones de pesos ha permitido atender los daños en los planteles.

La SEP y las autoridades educativas de los cinco estados trabajan para que todas las escuelas, niñas, niños y jóvenes retomen sus estudios.

El secretario reiteró que, por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, la SEP asegura la rehabilitación y limpieza de las escuelas afectadas. Esto permite a los estudiantes continuar su ciclo escolar sin interrupciones.

