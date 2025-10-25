CFE Restablece Suministro Eléctrico al 100% en 5 Estados Afectados por Lluvias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), restableció al 100% el suministro eléctrico a los usuarios de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, estados afectados por lluvias.

Mediante un comunicado la Comisión Federal de Electricidad informó que para la atención de la emergencia se desplegaron: 1,602 trabajadores y trabajadoras electricistas; 503 vehículos pick up; 219 grúas articuladas; 6 helicópteros; 8 drones; 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos.

Se detalló que los trabajadores permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica.

Noticia en desarrollo...