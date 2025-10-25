Frente Frío 10 Azotará a México con Temperaturas de Hasta -5 Grados y Lluvias con Granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 10, actualmente sobre territorio nacional, ocasionará un marcado descenso de temperatura, lluvias fuertes y rachas de viento en al menos cinco estados, con valores mínimos que podrían alcanzar los –5 grados Celsius en zonas altas del norte del país.

De acuerdo con el organismo, este sábado el sistema frontal se desplazará gradualmente sobre el norte afectando a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y el noreste del país, donde interactuará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación provocará vientos fuertes con rachas de 55 a 70 kilómetros por hora, además de la posible formación de torbellinos en regiones de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

El SMN señaló que para el domingo el frente frío 10 continuará extendiéndose sobre el noreste mexicano, manteniendo la probabilidad de lluvias y vientos intensos, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se prevé que al finalizar el día el sistema se desplace hacia el norte del Golfo de México y deje de generar efectos significativos sobre el territorio nacional.

No obstante, el organismo advirtió que el frente frío 11 de la temporada, se aproximará el próximo martes 28 de octubre a la frontera norte del país, lo que podría reforzar las condiciones de frío y viento en la región.

Clima para el sábado 25 de octubre: ¿Dónde lloverá?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos: Nuevo León, Jalisco, Colima, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Tamaulipas (sur), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Coahuila, Nayarit y Morelos.

Bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima para este 26 de octubre: ¿Dónde lloverá?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

Intervalos de chubascos: Veracruz (región Olmeca), Nayarit, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Tamaulipas (regiones Mante y Sur), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Capital), Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Historias recomendadas:

¿A Qué Hora Comienza la Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX? Estos Son Horarios Clave

CFE Restablece Suministro Eléctrico al 100% en 5 Estados Afectados por Lluvias