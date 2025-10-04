Detienen a Presunto Líder de Tren de Aragua en CDMX

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva "Tren de Aragua", elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, “Nelson”, presunto líder de dicha organización criminal en el país.

En una publicación de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que "se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios".

También fueron detenidos dos de sus colaboradores directos, agregó.

Cuentan con orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, y se les relaciona con la venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión, con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Nelson "N" tiene orden de aprehensión vigente

En un comunicado, las corporaciones de seguridad informaron que en la Ciudad de México, elementos de SSPC, Defensa, Marina, FGR, GN, SSC y FGJ de la Ciudad de México, detuvieron a Nelson Arturo "N", de 29 años de edad, líder y principal operador de la organización delictiva “Tren de Aragua”, en México.

También fue detenido Lucas Alberto "N" ,de 37 años, identificado como brazo derecho de Nelson Arturo y a Marcos Gabriel "N", de 36 años, colaborador directo en la organización criminal, los tres de nacionalidad venezolana.

Estas personas están presuntamente relacionadas con los delitos de trata de personas, narcomenudeo, homicidio, secuestro y extorsión. Su zona de operación eran los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Se les aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

A Nelson "N" se le dio seguimiento en diversos estados del país y alcaldías. Las autoridades informaron que los detenidos cuentan con orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada. Además, Nelson tiene orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Video: Detienen a Nelson Arturo "N" y Colaboradores del Tren de Aragua en CDMX

