'¿Quién Es la Máscara?': A Qué Hora Empieza y Minuto a Minuto hoy 26 de Octubre

La más reciente temporada de ¿Quién es la máscara? nos ha dado grandes sorpresas. Después de que se revelaran las identidades de Shiba Moon y Beeebéee, otros seis personajes nunca antes vistos nos esperan hoy 26 de octubre de 2025.

Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda ya están listos para tratar de descubrir las identidades de los personajes que aún son un misterio el capítulo de hoy.

¿Qué personajes han sido revelados hasta ahora?

Nocturna

Tony Manguera

Ruby Gloss

Capi Bara

Sonny Hamster

Monsqueeze

Federico García la Orca

Tropicoco

Samurai

Metaliebre

¿A qué hora y dónde ver gratis Quién es la Máscara hoy 26 de octubre?

La transmisión de ¿Quién es la Máscara? hoy domingo 26 de octubre iniciará a las 8:30 pm hora de México.

Puedes ver ¿Quién es la Máscara? a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.