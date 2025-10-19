'¿Quién es la Máscara?' En Vivo: Horario y Dónde Ver Gratis Hoy 19 de octubre

Hoy domingo 19 de octubre veremos por fin el segundo episodio de Quién es la Máscara 2025. En esta ocasión, los investigadores Carlos Rivera, Ana Brenda, Juanpa Zurita y Anahi descubrirán a seis nuevos personajes e intentarán descifrar qué celebridad está detrás del disfraz.

La semana pasada, conocimos a seis personajes, uno de los cuales tuvo que abandonar la competencia. El primer personaje en revelar su rostro fue Shiba Moon. La famosa que se encontraba detrás de la máscara era la actriz y presentadora Adamari López.

Durante toda la temporada conoceremos en total a 18 personajes que seguramente nos harán reír y conmovernos.

El formato original de 'Quién es la Máscara' proviene de Corea del Sur, donde se llama 'The King of Mask Singer'. Se estrenó en 2015. Este concepto nació de la idea de evaluar el talento vocal de quienes están disfrazados sin prejuicios sobre la apariencia, fama o género del participante.

La versión original sólo contemplaba a cantantes de profesión, pero en México y Estados Unidos se amplió a periodistas, influencers, presentadores y otras celebridades.

¿Quiénes son los personajes de 'Quién es la Máscara' revelados hasta hoy 19 de octubre?

Los personajes que se han revelado hasta ahora son:

Monsqueeze

Foto: Facebook Quién es la Máscara

Federico García La Orca

Foto: Facebook Quién es la Máscara

Tropicoco

Foto: Facebook Quién es la Máscara

Samurai

Metaliebre

¿A qué hora empieza Quién es la Máscara?

La transmisión de 'Quién es la Máscara' hoy domingo 19 de octubre iniciará a las 8:30 pm hora de México.

¿Dónde ver Quién es la Máscara gratis hoy domingo 19 de octubre?

Puedes ver Quién es la Máscara a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.

