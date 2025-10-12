¿Quién es en Shiba Moon en Quién es la Máscara?

Este domingo 12 de octubre se llevó a cabo el estreno de Quién es la Máscara 2025, con nuevas reglas y una nueva investigadora, Ana Brenda, el programa se renovó para esta temporada.

El primer episodio de Quién es la Máscara estuvo lleno de misterio y grandes canciones.

Los primeros personajes en ser revelados fueron Tropicoco, Metaliebre, Samurai, Shiba Inu, Federico García y Monsqueeze.

Tropicoco y Metaliebre fueron los primeros salvados, los investigadores se unieron para salvar a Tropicoco y el público salvó a Metaliebre.

Y cuando Samurai estuvo a punto de perder su máscara, Ana Brenda picó el botón de ¡salvado! para rescatarlo, esta es una dinámica nueva que implementó la producción en esta temporada.

Los siguientes personajes en ser salvados fueron Federico García, la Orca, y Monqueeze.

Pero alguien tenía que perder la máscara hoy y ese personaje fue Shiba Moon.

¿Quién estaba detrás de Shiba Moon en Quién es la Máscara?

La celebridad que estaba detrás de Shiba Moon es Adamari López.

Historias recomendadas:

Cae Pantalla en Pleno Concierto Sinfónico del TRI en el Auditorio Nacional

La Casa de los Famosos: ¿Quién Ganó y Quién Perdió Más Seguidores en Redes?