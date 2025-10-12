¿Quién es la Máscara?: ¿A qué hora empieza? ¿Dónde Ver? y Todo lo que Debes Saber

Luego de una larga espera al fin vuelve a la pantalla Quién es la Máscara. La inclusión de Ana Brenda y otras sorpresas, ha generado grandes expectativas por parte de la audiencia, así que te contaremos a qué hora empieza dónde la puedes ver y todo lo que debes saber.

Quién es la Máscara es un divertido show donde los protagonistas están detrás de icónicos y extravagantes disfraces, por lo que cuatro investigadores tendrán la labor de descubrir quién está detrás de ellos.

En esta temporada conoceremos a 18 nuevos personajes que nos harán reír y conmovernos con sus pistas y sus voces, mientras intentamos conocer la verdadera identidad detrás del personaje.

¿Quiénes son los investigadores de 'Quién es la Máscara' 2025?

En esta temporada, las celebridades que nos ayudarán a dar con la identidad de los personajes son Carlos Rivera, Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras. Si te preguntas qué pasó con Martha Higareda, pues será mamá y está concentrada en eso.

Ana Brenda participó en la edición pasada del reality como Ranastacia, y ahora regresa en un rol clave para tratar de descifrar quiénes estrán detrás de la máscara.

¿A qué hora empieza Quién es la Máscara?

La nueva temporada de Quién es la Máscara llegará hoy a las pantallas a las 8:30 pm hora de México.

¿Dónde ver Quién es la Máscara?

Puedes ver Quién es la Máscara a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX.

Historias recomendadas:

Más Allá de las Cámaras: Cuatro Vidas Transformadas por Teletón

Dalilah Polanco se Sinceró sobre Organizaciones Polémicas en las que Participó

Gwen Stefani y No Doubt Regresan Con Todo al Sphere de Las Vegas en 2026