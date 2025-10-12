Dalílah Polanco, actriz a quien todos recordamos por su icónico papel de Martina en La Familia P. Luche y más actualmente por haber ganado el segundo lugar de La Casa de los Famosos, hizo algunas revelaciones sobre una disciplina que practicó y que estuvo ligada a abusos.

En el podcast SinCuenta, Polanco reveló que Nxivm no fue su único acercamiento a alguna organización polémica.

"¿Cuántos de nosotros no hemos formado parte de una secta? Ahí te va: tu flor de la abundancia, sistema binario exponencial, pirámide. Estos nombres los digo porque no estoy involucrando el nombre de ninguna compañía ni nada de esto", dijo Polanco en la charla.

"Estuve en una secta, sí, Nxivm, ¿alguna vez oíste de eso? (...) Fui Lady Secta", bromeó Dalílah.

También confesó que no fue la única organización polémica con la que estuvo involucrada.

‘Yo también iba a tomar clases de yoga en calor porque fue otra secta”, dijo.

Una de las conductoras del Podcast recordó: “Era Bikram Yoga, que a todos nos invitaron".

Y Dalílah completó: “Yo estuve ahí, pero era de ir diario a las 6 de la mañana".

¿Qué es Bikram Yoga?

Birkam Yoga era un sistema de yoga caliente creado por Bikram Choudhury, que consistía en sesiones de yoga de 90 minutos realizadas en salas con temperaturas de 40 a 45 grados centígrados, lo que exigía a los participantes gran esfuerzo físico.

Choudhury también cobraba por dar cursos para formar profesores de esta disciplina, quienes después tenían que darle parte de sus ingresos.

En 2013 fue acusado por varias de sus alumnas por abuso sexual. En 2016, fue sentenciado a pagar 6.4 millones de dólares tras ser hallado culpable de acoso sexual a una de sus antiguas empleadas. Desde ese momento, las autoridades de Los Ángeles lo investigan por otros posibles casos de abuso hacia exalumnas.

Después del escándalo, varios profesores empezaron a distanciarse del gurú y cambiaron el nombre de sus escuelas por Hot Yoga.

En los últimos años, varios excolaboradores de Bikram Choudhury han denunciado que sus centros de enseñanza funcionan en un ambiente sectario. En 2016 se presentaron en California de cuatro demandas en su contra, donde se le imputan delitos de gran gravedad.

