¡Alerta máxima! El misterio y el espectáculo regresan a la pantalla chica con el estreno de ¿Quién es La Máscara? 2025, que promete una temporada más impactante y tecnológica. El público podrá disfrutar de un show conducido por Omar Chaparro, y animado por cuatro divertidos investigadores: Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita. Pero el programa tiene preparadas más sorpresas que te volarán la cabeza.

¿Quién es la Máscara? llegará este año con 18 personajes que desafiarán la imaginación de los televidentes, no solo por lo que verán en el escenario sino por las innovaciones y otros radicales lanzamientos que la producción ha preparado. El estreno mundial está a la vuelta de la esquina, y aquí te revelamos todas las sorpresas que lo volverán el programa favorito de toda la familia.

¿Listo para conocer todos los cambios que decidirán la permanencia de tus personajes favoritos?

¿Quién es La Máscara? 5 sorpresas que te volarán la cabeza

1. La regla del 'botón Sálvame' gira 180 grados: Si creías conocer las reglas de ¿Quién es la Máscara?, ¡error! El famoso botón, usado por los investigadores para evitar un desenmascaramiento, fue reformulado. A petición del público, en esta edición, cuando el botón sea presionado, el personaje rescatado pasará a la siguiente ronda. Se acabó aquello de que salvar a uno condenaba automáticamente a otro. ¡Nadia estará en riesgo! Cada investigador podrá salvar a alguien solo una vez durante las diez semanas de la temporada.

2. Bienvenidos a la era digital: la inteligencia artificial toma el control del misterio desde el primer minuto del show. Todo lo que viste antes, se acabó. Olvida las presentaciones que conoces. El productor Miguel Ángel Fox reveló que la nueva temporada alcanzará un nivel de producción "mágico" e "impresionante" gracias a la IA, encargada de crear las presentaciones de cada personaje. Algunas canciones que acompañarán sus números musicales también se ayudaron de esta herramienta.

3. Más personajes, más intriga y una nueva investigadora. La casa del misterio abre sus puertas a una cantidad inédita de participantes. En total, serán 18 los que debutarán con "un nivel impresionante de talento". Esto significa más voces que llegan de distintas plataformas y, por supuesto, todo un abanico de posibles nombres a intentar adivinar. Pero estas nuevas adhesiones no son las únicas, al grupo de investigadores se une un nuevo nombre: Ana Brenda Contreras, la única que ha sido participante y ahora investigadora. Veamos qué tanto le enseñó Ranastasia de este programa.

4. Una experiencia immersiva con programas temáticos. Desde el backstage de ¿Quién es la Máscara? hasta el panel de investigadores, la nueva temporada promete una experiencia totalmente inmersiva. Durante la conferencia de prensa se anunció que todos los programas tendrán ambientaciones específicas y los investigadores deberán usar un vestuario, ¿o disfraz?, todo muy ad hoc.

5. La primera destapada: Nocturna, 'La Emperatriz de Sangre'. En esta séptima temporada, el impresionante nivel de talento que nos espera fue encabezado por el primer personaje presentado: un murciélago. Tiene la habilidad de cantar de forma única, y está ansiosa por mostrarle su talento al público.

BONUS: Final de Monteverde, inicio de ¿Quién es la Máscara? Este domingo 12 de octubre, el espectáculo de música y el misterio marca el inicio de una nueva era de entretenimiento familiar. Pero también coincide con el gran final de la telenovela mexicana Monteverde, producida por Lucero Suárez. ¿Listo para el gran final? ¿Y para continuar con el primer episodio que abre las puertas a las siguientes diez semanas de diversión?

El estreno mundial de ¿Quién es La Máscara? se realizará este domingo 12 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas, Univision y ViX.

