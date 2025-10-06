La Casa de los Famosos: ¿Quién Ganó y Quién Perdió Más Seguidores en Redes?

La gran final de La Casa de los Famosos se celebró este domingo, donde entre lágrimas y emociones, Aldo Tamez De Nigris se coronó como el ganador.

Pero dentro de la casa más famosa de México no todo era competir por el premio de los 4 millones de pesos, el impacto de la Casa fue más allá de la televisión y se trasladó al mundo digital.

Y aunque no todos ganaron el Gran Premio o ni siquiera llegaron a la final, algo es un hecho: todos experimentaron cambios en sus números de seguidores en redes sociales.

¿Quién de los habitantes de La Casa de los Famosos 2025 ganó más seguidores?

Ninel Conde y Aarón Mercury fueron los habitantes de la Casa que contaban con una mayor cantidad de seguidores antes de entrar. Aaron entró con 5.7 millones y al salir de la Casa en la semifinal, su número de seguidores aumentó a 5.9 millones, lo que representa un incremento de 3.5%.

Ninel tenía 6 millones y aumentó a 6.3 millones, es decir, un 5%.

Pero si hablamos de aumento porcentual, Priscila Valverde fue la gran ganadora, ya que su base de seguidores en redes aumentó un 371% al pasar de 59 mil a 231 mil seguidores.

Aldo, Mar y Abelito también experimentaron de los más grandes incrementos porcentuales durante su tiempo en el reality. Aldo creció 148% al pasar de 844 mil seguidores a 2.2 millones. Mar Contreras pasó de 208 mil seguidores a 613 mil, mientras que Abelito pasó de 1.3 millones a 2.4 millones, lo que representa un 84%.

Así crecieron las redes de los 15 participantes de La Casa de los Famosos 2025

Aaron Mercury, de 5.7 a 5.9 millones. Crecimiento en porcentaje: 3.5%

Adrian di Monte, de 815 mil a 984 mil Crecimiento en porcentaje: 20.7%

Shiky, de 163 mil a 360 mil. Crecimiento en porcentaje: 120.8%

Elaine Haro, de 1.2 millones a 1.9 millones. Crecimiento en porcentaje: 58.3%

Ninel Conde, de 6 millones a 6.3 millones. Crecimiento en porcentaje: 5%

Mariana Botas, de 1.2 millones a 1.2 millones. Crecimiento en porcentaje: 0%

Guana, de 400 mil a 528 mil. Crecimiento en porcentaje: 32%

Priscila Valverde, de 49 mil a 231 mil. Crecimiento en porcentaje: 371%

Dalílah Polanco, de 336 mil a 591 mil. Crecimiento en porcentaje: 75%

Aldo T. De Nigris, de 844 mil a 2.2 millones. Crecimiento en porcentaje: 148%

Facundo, de 2.8 millones a 2.9 millones. Crecimiento en porcentaje: 3.5%

Mar Contreras, de 208 mil a 613 mil. Crecimiento en porcentaje: 194%

Alexis Ayala, de 1.1 millones a 1.3 millones. Crecimiento en porcentaje: 18%

Olivia Collins, de 335 mil a 372 mil . Crecimiento en porcentaje: 11%

Abelito de 1.3 millones a 2.4 millones. Crecimiento en porcentaje: 84%

