Concierto de Cazzu en Puebla ¿Cuándo se Presentará y Cuánto Costará el Boleto?

La cantante argentina Cazzu ofrecerá un concierto el próximo viernes 24 de octubre de 2025 en Puebla, pero… ¿Dónde se presentará? ¿A qué horá será? ¿Cuánto cuestan los boletos? En N+ te lo contamos todo.

La intérprete argentina se encuentra en su gira “Intinaje 2025”, y la capital poblana es una de las cuatro ciudades en México que ella eligió para poder disfrutar de su espectáculo en vivo.

¿Dónde y a qué hora es el concierto de Cazzu en Puebla y cuánto costará el boleto?

Así es, la cantante sensación de Argentina se presentará en la capital poblana el próximo 24 de octubre. El recinto elegido para su concierto es el Auditorio GNP, en Avenida Unidad Deportiva No. 2202, Parque Industrial Puebla 2000, a las 20:30 horas.

Los precios varían de acuerdo con las localidades disponibles, las cuáles son Gradería 3er nivel, Gradería 2do nivel, Gradería 1er nivel, Ruedo VIP y Vivir es Increíble. Aquí puedes consultar la disponibilidad y los costos.

Es importante destacar que esta es la primera vez que se presenta Cazzu en la entidad poblana.

Cazzu continúa gira “Intinaje 2025” en México y Latinoamérica

La intérprete argentina ha realizado conciertos en otras ciudades de México como Guadalajara, Monterrey y CDMX, donde incluso ha tenido llenos totales, mientras que ha visitado otros países de Latinoamérica como Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Colombia.

El concierto en Puebla del próximo 24 de octubre significa el último en territorio mexicano de Cazzu en 2025, ya que de ahí solo le queda visitar las ciudades de Lima, Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile.

