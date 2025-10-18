Muere Sam Rivers, Bajista de Limp Bizkit; Así Dio a Conocer la Noticia la Banda

Limp Bizkit anunció este sábado 18 de octubre 2025 el fallecimiento del bajista Sam Rivers a los 48 años, a través de redes sociales.

Fue en un post de Instagram donde la banda de nu metal, describió al músico como "nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido".

Desde la primera nota que jugamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento no era esfuerzo, su presencia inolvidable, su corazón enorme.



Compartimos tantos momentos - salvajes, tranquilos, hermosos - y cada uno de ellos significaba más porque Sam estaba allí.



Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida.

Una verdadera leyenda de leyendas.

Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo.



Te queremos, Sam.

Te llevaremos con nosotros, siempre.



Descansa tranquilo, hermano.

Tu música nunca termina.

Rivers fue uno de los miembros fundadores de Limp Bizkit junto a John Otto y Fred Durst. Posteriormente, se sumaron el guitarrista Wes Borland y DJ Lethal para completar la formación en 1996.

Limp Bizkit ha lanzado seis álbumes de estudio, incluidos los famosos 'Significant Other' y 'Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water'.

El músico abandonó temporalmente la agrupación en 2015 debido a problemas de salud relacionados con una enfermedad hepática.

