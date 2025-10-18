FOTOS: Desfile de Alebrijes 2025 Colorea las Calles de la CDMX

La Ciudad de México volvió a llenarse de color, imaginación y tradición con la realización del 17° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, un evento que se ha convertido en uno de los espectáculos culturales más esperados del otoño capitalino.

Gracias al talento de artistas, artesanos, maestros cartoneros y creadores del papel maché, las calles del Centro Histórico se transformaron en un escenario fantástico donde desfilaron 214 alebrijes procedentes de diversos estados de la República Mexicana.

Desfile Alebrijes CDMX. Foto: Cuartoscuro

Así como en ediciones anteriores los primeros lugares recibirán las siguientes cantidades:

Primer lugar: 70 mil pesos

Segundo lugar: 50 mil pesos

Tercer lugar: 40 mil pesos

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Museo de Arte Popular (MAP), organizadores del evento, el recorrido inició en el Zócalo capitalino y avanzó cerca de tres kilómetros hasta el Ángel de la Independencia, donde miles de personas se dieron cita para admirar el desfile. Con cada edición, esta celebración reafirma el valor del arte popular y su capacidad de mantener vivas las tradiciones mexicanas a través de la creatividad.

Desfile Alebrijes CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las enormes piezas serán exhibidas en Paseo de la Reforma

El contingente fue encabezado por la Banda de Música del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina, acompañada por grupos de danza de diversos géneros y otras agrupaciones musicales, que aportaron un ambiente festivo y familiar durante todo el recorrido.

Una vez concluido el desfile, las impresionantes piezas —que alcanzan varios metros de altura y están elaboradas con cartón, papel, pintura y estructuras metálicas— quedaron en exhibición pública a lo largo del Paseo de la Reforma, entre la Estela de Luz y la Glorieta del Ángel, donde permanecerán hasta el 9 de noviembre.

Desfile Alebrijes CDMX. Foto: Cuartoscuro

Se espera una gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales durante el periodo de exposición, lo que también representa un impulso al turismo cultural en la capital.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los alebrijes son seres imaginarios formados por la mezcla de diversos animales reales e inventados. Más allá de su aspecto fantástico, simbolizan la riqueza de la imaginación popular mexicana y son una de las artesanías más reconocidas y valoradas tanto en México como en el extranjero.

Con esta nueva edición, el Desfile de Alebrijes Monumentales reafirma su papel como una de las festividades culturales más emblemáticas de la CDMX, donde el arte, la tradición y la creatividad se unen para rendir homenaje al talento artesanal mexicano.

