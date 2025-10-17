¿Subirá la Gasolina Justo en Día de Muertos? Esto Pagarán Automovilistas

Falta poco para el desfile Día de Muertos 2025 y si estás pensando ir en coche además de manejar con precaución deberías considerar si ¿subirá la gasolina en noviembre?

En septiembre de 2025, empresarios y el gobierno de México logaron extender el acuerdo nacional para el precio máximo de la gasolina regular, fijado en 24 pesos por cada litro hasta noviembre de 2025 ¿El motivo? Evitar que subiera el precio.

¿Habrá un ajuste a la gasolina en México para el Día de Muertos 2025?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del 18 al 24 de octubre de 2025, no se aplicará el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en las gasolinas ni en el diésel.

¿Se puede saber si subirá la gasolina en noviembre de 2025?

Por ahora no se puede determinar el precio exacto de la gasolina en noviembre de 2025 en México, ya que se encuentra sujeto a distintas variables económicas y políticas.

Pero, hay pronósticos y factores que influyen en las estimaciones.

Previsiones de precios

• Por debajo de 24 pesos: En septiembre de 2025, se reportó que el precio de la gasolina regular se mantendría por debajo de los 24 pesos, incluso en 2026.

• Cifras de Trading Economics: Según sus modelos econométricos, se proyecta que el precio de la gasolina en México oscile alrededor de 1.30 USD/litro en 2026.

• Estimaciones de AI Regula Solutions: Publicado en septiembre de 2025, se mostraron las siguientes cifras para 2026:

Regular: 23.42 pesos

Premium: 25.84 pesos

Diésel: 26.13 pesos

Factores que influyen en el precio

Varios factores clave determinan el costo de la gasolina en México:

Mercado internacional: El precio del petróleo en los mercados globales tiene un impacto directo en el costo final de la gasolina. Se pronostica que el precio del crudo Brent podría disminuir en 2026.

Impuestos: El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) afectan el precio final. En septiembre de 2025, se confirmó una actualización del IEPS en el Paquete Económico 2026.

Política energética: La reducción de la carga fiscal a Pemex y los subsidios gubernamentales pueden influir en los precios. Sin embargo, algunas proyecciones advierten que Pemex podría generar pérdidas en 2026, lo que podría impactar en la política de precios.

Incertidumbre en los pronósticos

Es importante considerar que los pronósticos de precios para finales de 2025 están sujetos a la incertidumbre y pueden variar. Factores como la inflación, los cambios en la política gubernamental

¿Cuándo y a qué hora será el desfile de Día de Muertos 2025?

El desfile de Día de Muertos 2025 en la CDMX, se llevará a cabo el 1 de noviembre; pero aún está por definirse el horario que tendrá

Lo que se sabe es que este año será dedicada a la lucha libre y el arte del drag

¿Dónde se realizará el desfile de Día de Muertos 2025?

El desfile de Día de Muertos 2025 partirá de la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec al Zócalo capitalino.

