Domingo, Bajo Cero: Clima en Estos Estados Se Prevé en Menos de 0° Mañana por Frente Frío 8

Mientras se acerca el fin de la temporada de huracanes, también se acercan el descenso de temperaturas. Para este domingo 19 de octubre 2025, son cerca de una decena de estados los que esperan que el termómetro baje a 0° Celsius o menos, por la llegada del Frente Frío 8. Conoce aquí qué entidades son y cuál es el pronóstico.

En notas previas te hemos compartido qué afectaciones se prevén con lluvias, así como el motivo por el que se espera el cierre de la temporada de precipitaciones.

¿Cuándo entra el Frente Frío 8?

El frente frío 8 se extendió el sábado 18 de octubre 2025 sobre la frontera norte de México y, en interacción con la corriente en chorro subtropical, originará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en estados del norte y noreste del país.

Para el domingo se prevé su desplazamiento sobre el noreste del territorio nacional. En interacción con la corriente en chorro subtropical e ingreso de humedad del golfo de México, ocasionará intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León.

Se prevé que el Frente Frío 8 termine entre el 20 y 24 de octubre 2025, dado que su duración oscila entre tres y siete días.

¿En qué estados se pronostican temperaturas bajo cero mañana domingo 19 de octubre 2025?

La masa de aire frío asociada al frente ocasionará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país, señala el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como viento de componente norte con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; además de las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Los estados donde se prevén temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C son: Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua.

Las entidades donde se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo son: zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

Finalmente, para este domingo 19 de octubre se esperan lluvias, asociadas con el frente frío 8 en los siguientes estados:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nuevo León

