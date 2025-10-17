Nuevo Frente Frío, a la Vista: ¿Dónde Habrá Temperaturas de -5 Grados?

¡No bajes la guardia! Hoy, 17 de octubre de 2025, algunas regiones del país sufren las afectaciones del frente frío 7, pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que ya se aproxima un nuevo sistema frontal a la República Mexicana.

Ante ello, aquí en N+ te informamos cuándo ingresará a territorio nacional el frente frío número 8 y qué efectos ocasionará, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Y es que actualmente, México sufre no solo el embate de los últimos ciclones de la temporada, sino también los estragos de los frentes fríos que ya comenzaron a ser más frecuentes.

Datos clave

La temporada de frentes fríos abarca de septiembre 2025 a mayo 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó 48 frentes fríos para dicho periodo.

para dicho periodo. Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte. Los frentes fríos tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan. Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Nuevo frente frío, a la vista

De acuerdo con el Meteorológico Nacional, el próximo sábado 18 de octubre de 2025, un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte de México.

Se trata del frente frío número 8, que el domingo 19 de octubre ya se desplazará lentamente sobre el norte y noroeste del territorio nacional.

Mientras que el lunes 20 de octubre se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en la zona.

¿Dónde habrá temperaturas de -5 grados?

Según los pronósticos del SMN, el sábado, domingo y lunes habrá bajas temperaturas en varios estados, ocasionados por el frente frío y otros fenómenos meteorológicos. Estas son las zonas donde habrá temperaturas de hasta -5 grados.

Sábado 18 de octubre : Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Domingo 19 de octubre : Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.

: Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua. Lunes 20 de octubre: Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de Baja California y Chihuahua.

De acuerdo con el reporte de temperaturas mínimas diarias, el 16 de octubre de 2025 la temperatura más baja se registró en Baja California, donde el SMN reportó -3 grados.

Temperatura mínima del 16 de octubre 2025. Foto: SMN

