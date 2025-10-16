¿Cuándo se Va el Frente Frío 7? Este Día se Acaba y Deja de Afectar a México

Actualmente, México enfrenta no solo el embate de los últimos ciclones tropicales de la temporada, sino también la presencia de frentes fríos, por lo que aquí en N+ te informamos cuándo dejará de afectar al país el sistema frontal número 7, que se localiza en el noroeste del territorio nacional.

¿Sabías que?

La temporada de frentes fríos abarca de septiembre 2025 a mayo 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó 4 8 frentes fríos para dicho periodo.

para dicho periodo. Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

(una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte. Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan. Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Presencia del frente frío 7

De acuerdo con el SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves 16 de octubre de 2025 el frente frío número 7 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste y norte del país.

Dicho sistema, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionará las siguientes afectaciones:

Descenso de temperatura.

Rachas fuertes de viento.

Lluvias fuertes en Chihuahua y Coahuila.

Para mañana viernes, el sistema frontal recorrerá el norte y el noroeste de la República Mexicana, y en combinación con los citados fenómenos meteorológicos, mantendrá las bajas temperaturas, las rachas fuertes de vientos, lluvias y chubascos en esas regiones del país.

¿Cuándo se va el frente frío?

En su pronóstico extendido, el SMN informó que se prevé que el frente frío 7 se desplace durante el día lunes 20 de octubre hacia el golfo de México.

Y con ello dejará de afectar al territorio mexicano, indicó.

Sin embargo, advirtió que el fin de semana, canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el centro y oriente de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.

