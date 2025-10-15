Frente Frío 7 Provocará Temperaturas de 0 Grados y Lluvias Fuertes en Estos 5 Estados

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el frente frío número 7, el cual provocará un marcado descenso de temperaturas de hasta 0 grados Celsius en al menos cinco estados del país durante los próximos días.

De acuerdo con el organismo, este sistema frontal se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generando fuertes rachas de viento y lluvias de diversa intensidad. Se prevén precipitaciones fuertes en zonas de Chihuahua y lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Para el jueves 16 de octubre, el frente frío se mantendrá sobre la región fronteriza del noroeste y norte del país, reforzando las condiciones de frío y viento en esas zonas. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en Chihuahua y Coahuila.

El viernes 17 de octubre, el sistema avanzará hacia el norte y noreste del territorio nacional, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que mantendrá el descenso de temperatura, rachas intensas de viento y la presencia de lluvias y chubascos en distintas regiones.

Clima para el jueves 16 de octubre:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Chiapas (regiones Sierra y Soconusco) y Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte).

Clima para el viernes 17 de octubre

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Guerrero (regiones Costa Grande, Acapulco y Costa Chica), Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa, Valles Centrales e Istmo) y Chiapas (regiones Altos, Centro, Fronteriza, Frailesca, Sierra y Soconusco).

El SMN recomendó a la población tomar precauciones por el descenso térmico, especialmente en comunidades de sierra y zonas rurales, así como abrigar a niños, adultos mayores y personas enfermas para evitar afectaciones respiratorias.

