Trayectoria de la Tormenta Tropical Lorenzo Hoy: Ciclón se Mantiene en el Atlántico

Falta poco para que termine la temporada de huracanes 2025, pero mientras eso sucede, varios fenómenos meteorológicos se siguen desarrollando cerca de México, tanto en el Pacífico, como en el Atlántico, uno de ellos es Lorenzo; aquí te decimos cuál es la trayectoria de la tormenta tropical.

La tormenta tropical Lorenzo es el ciclón número 12 que se forma en el Atlántico, en lo que va de la temporada de huracanes 2025.

es el ciclón número 12 que se forma en el Atlántico, en lo que va de la temporada de huracanes 2025. En el Atlántico se han formado los siguientes ciclones:

Andrea: tormenta tropical Barry: tormenta tropical Chantal: tormenta tropical Dexter: tormenta tropical Erin: huracán categoría 5 Fernand: tormenta tropical Gabrielle: huracán categoría 4 Humberto: huracán categoría 5 Imelda: huracán categoría 2 Jerry: tormenta tropical Karen: tormenta tropical

Trayectoria de la tormenta tropical Lorenzo

La tormenta tropical Lorenzo avanza sobre el Océano Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora (km/hr).

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), la tormenta tropical Lorenzo se ubicó hoy, 15 de octubre de 2025, a más de 2,200 kilómetros al noroeste de las islas de Cabo Verde.

La dependencia estadounidense prevé que el ciclón Lorenzo gire hacia el noreste durante las próximas horas y acelere su desplazamiento antes de debilitarse y disiparse este jueves, 16 de octubre de 2025.

La tormenta tropical Lorenzo no representa riesgo para las costas de México, en el litoral del Caribe o del Golfo de México, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

🌀Esta noche se formó la #TormentaTropical #Lorenzo en el #Atlántico. Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano 👇 pic.twitter.com/IiM6yJCVZJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2025

