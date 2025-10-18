Infonavit a los 60 Años: Requisitos para Solicitar un Crédito de hasta 2 Millones de Pesos

Si tienes 60 años o más y estás pensando en comprar, remodelar o adecuar tu vivienda, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) te ofrece opciones accesibles, flexibles y adaptadas a tu etapa de vida.

En 2025, las condiciones del crédito permiten que las personas adultas mayores accedan a un financiamiento ajustado a su capacidad de pago, sin importar su nivel salarial.

¿Cuánto dinero me puede prestar Infonavit?

El monto máximo de crédito que Infonavit te puede otorgar es de hasta $2,830,672.54, dependiendo de tu capacidad de pago. Para conocer el monto exacto al que puedes acceder, ingresa a tu cuenta en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección Precalificación y Puntos.

¿Cuál es el plazo del crédito y cómo afecta mi edad?

Puedes elegir un plazo de 1 a 30 años, pero hay una condición importante. La suma de tu edad más el plazo del crédito no debe superar:

70 años, si eres hombre.

75 años, si eres mujer.

Por ejemplo, si tienes 62 años, podrías elegir un plazo de hasta 8 años (hombres) o hasta 13 años (mujeres).

¿Qué pasa con los gastos y los descuentos?

Si tu ingreso mensual es igual o menor a $9,630.48, no pagas gastos de titulación. El descuento mensual que se te aplicará en tu nómina dependerá del monto de tu crédito y de tu salario actual.

¿Puedo solicitar el crédito con otra persona?

¡Sí! Puedes aumentar tu capacidad de compra si solicitas el crédito en conjunto con:

Tu cónyuge, sin importar si cotiza en Infonavit o Fovissste.

Un familiar o corresidente (persona que, sin tener un parentesco jurídico o social directo, comparte vivienda con otra persona)

Esta modalidad permite sumar ingresos y obtener un monto mayor.

¿Puedo usarlo para remodelar o equipar mi casa?

Sí. Además del crédito principal, puedes solicitar el crédito Equipa tu Casa: Un monto adicional para remodelar, reparar, mejorar o equipar tu vivienda, sin modificar su estructura.

Además, al solicitar el crédito la consulta al Buró es opcional. Si decides no autorizarla, se te podrá otorgar hasta el 60% del monto máximo de crédito que te corresponde.

