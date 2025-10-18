Calendario de Pago Becas Benito Juárez Octubre 2025: Lista Oficial de Letras por Día
Daniel Zainos N+
Checa el calendario con las fechas de pago de Becas Benito Juárez septiembre y octubre 2025, para que sepas cuándo pagan a media superior y universitarios luego del retraso de inicios de mes
Luego de la espera por vacaciones de verano y el anuncio del aplazamiento de la publicación, este sábado 18 de octubre 2025, la Coordinación Nacional de Becas (CNBB) reveló el calendario de pagos de Becas Benito Juárez de octubre 2025. Consulta aquí la lista completa de fechas por letra en las que se llevará a cabo la dispersión a estudiantes de media superior y superior.
En notas previas te llevamos las actualizaciones sobre los cambios de fecha del anuncio del calendario, así como el cierre del registro para este programa.
Consulta el calendario de pagos Beca Benito Juárez 2025 junio por letra
Las fechas de pago anunciadas por Julio León, coordinador de la CNBB, muestran un calendario ordenado por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. Por ello, los días en que pagan a beneficiarios de media superior son los siguientes:
- Letras A, B, C: Lunes 20 de Octubre 2025
- Letras D, E, F, G: Martes 21 de Octubre 2025
- Letras H, I, J, K, L: Miércoles 22 de Octubre 2025
- Letras M, N, Ñ, O: Jueves 23 de Octubre 2025
- Letras P, Q, R: Viernes 24 de Octubre 2025
- Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Lunes 27 de Octubre 2025
El funcionario federal dio a conocer que este calendario aplica para becarias y becarios de CONTINUIDAD de la Beca Benito Juárez. Asimismo, confirmó que más tarde se compartirá el calendario de pagos de Jóvenes Escribiendo el Futuro.
¿Cuánto van a depositar en la Beca Benito Juárez 2025?
Desde inicios de año el programa social dio a conocer un incremento en las Becas Benito Juárez 2025. Para el quinto bimestre del año, septiembre-octubre, cada beneficiario va a recibir la siguiente cantidad de dinero:
- Beca Educación Media Superior: 1,900 pesos bimestrales.
- Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos bimestrales.
Estos apoyos son únicamente para los beneficiarios de continuidad, ya que para los que se registraron en las últimas semanas, su pago llegará de manera retroactiva en los próximos periodos.
