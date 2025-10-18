Este sábado 18 de octubre, el frente frío número 7, localizado sobre el norte de Chihuahua, se disipará durante la tarde para dar paso al frente frío número 8, que afectará a por lo menos ocho estados del país con fuertes lluvias, vientos y un marcado descenso de temperatura.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el nuevo sistema frontal se desplazará lentamente durante el domingo sobre el norte y noreste del territorio nacional, impactando principalmente a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, donde se prevén lluvias e intervalos de chubascos.

Para el lunes 20 de octubre, el frente frío 8 se extenderá con características estacionarias sobre el Golfo de México, reforzando la presencia de nubosidad y lluvias persistentes. Además, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical, generará rachas de viento de hasta 50 km/h y descenso térmico en zonas montañosas del norte de Baja California.

Clima: ¿Dónde lloverá Hoy Sábado 18 de octubre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco) y Oaxaca (Istmo y Sierra Norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:Guerrero (centro, este y costa), Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), además de Tabasco, Campeche y Quintana Roo (este).

Temperaturas mínimas de hasta –5 °C

De –5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California y Chihuahua.

De 0 a 5 °C: regiones altas de Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Estado de México y Puebla.

Clima para el domingo 19 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Chiapas (regiones Norte, Altos, Frionteriza, Selva y Soconusco) y Oaxaca (regiones Istmo y Sierra Norte).

