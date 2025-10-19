¿Cómo Votar Quién es la Máscara 2025? Así Salvan a los Personajes Cada Semana

La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? regresó a la pantalla de Las Estrellas este 12 de octubre de 2025, con una producción renovada, nuevos personajes y una nueva investigadora: Ana Brenda.

Una de las preguntas más frecuentes en el show más misterioso de México es ¿cómo votar por tu personaje favorito? En este reality show, a diferencia de otros, la forma de votar funciona de manera particular. Te contamos.

En ¿Quién es la Máscara? hay dos procesos de votación, y en esta nueva temporada de 2025, se agregó un mecanismo nuevo: La salvación.

El voto de los jueces

Una vez que los participantes presentan su show, los investigadores: Anahí, Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Ana Brenda hacen equipo para decidir qué personaje de todos los que han visto van a salvar. Una vez que salvan a ese personaje, mandan al resto a zona de riesgo. Esta dinámica se realiza dos veces durante el programa para garantizar que al final, dos participantes se enfrenten entre ellos y uno tenga que quitarse la máscara.

El voto del público

Cuando los investigadores salvan a uno de 3 participantes, quedan dos en el escenario, el siguiente salvado es elegido mediante unos dispositivos que le dan al público en el foro. El público del foro decide al próximo salvado. Este proceso también se realiza dos veces para garantizar que al final dos participantes se enfrenten.

Al final, después de la última presentación de los dos participantes que quedaron en zona de riesgo, el público en el foro es quien decide cuál de los dos debe quitarse la máscara.

La salvación: una novedad de ¿Quién es la Máscara? 2025

En la edición de 2025 se añadió un botón a través del cual los investigadores van a poder salvar a participantes de quitarse la máscara. El detalle de este botón es que sólo se podrá salvar una sola vez a un participante durante todo el programa, es decir, solo va a poder ser salvado un participante por investigador.

