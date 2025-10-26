Día de Muertos 2025: ¿Cómo Será y Cuándo Encienden el Alumbrado en el Zócalo de CDMX?

El Día de Muertos 2025 habrá muchas actividades para celebrar nuestras tradiciones, como el Desfile o las Ofrendas Monumentales, pero también se suma el alumbrado en el Zócalo de CDMX; estos son los detalles.

A las coloridas piezas de papel picado y flor de cempasúchil, se unen las enormes figuras elaboradas por integrantes del área de Servicios Urbanos, quienes con su talento dan vida a las imágenes alusivas a los festejos.

Estas figuras monumentales, creadas con luces, alambre y escarcha, principalmente, se colocan en los edificios ubicados en inmediaciones del Zócalo. No obstante, la figura estelar es colgante, pues se instala en la Av. 20 de Noviembre.

Desde el 2022, la instalación del alumbrado por Día de Muertos en CDMX se ha vuelto una tradición. En sus primeras ediciones se presentaron diseños donde La Catrina del artista José Guadalupe Posada, calaveras y flores de cempasúchil iluminaron el Centro Histórico.

Para este año, se espera que los diseños sorprendan a todos los visitantes, debido a que el alumbrado se une a la Mega Ofrenda y al tapete colorido que se instalará en el Zócalo.

Disfruta el alumbrado por Día de Muertos 2025 en el Zócalo

Este 26 de octubre el Zócalo capitalino se iluminó oficialmente con los colores alusivos al 1 y 2 de noviembre, y fue inaugurada la megaofrenda de Día de Muertos al público en general.

Cabe destacar, que el acceso es totalmente gratuito, por lo que no se requiere ningún boleto ni registro previo. El espectáculo de luces estará disponible hasta el 2 de noviembre, permitiendo que tanto locales como visitantes vivan esta experiencia única en distintas fechas.

Las luces se encienden a partir de las 19:00 horas y permanecen encendidas hasta el amanecer del día siguiente, lo que brinda la oportunidad de disfrutar del recorrido en distintos horarios, ya sea al inicio de la noche o durante las primeras horas de la madrugada.

