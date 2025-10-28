¿Mañana Habrá Mega Bloqueos de Transportistas? Esto Informan Autoridades de CDMX

Las autoridades capitalinas, informaron hoy, 28 de octubre de 2025, qué pasará con el aumento de la tarifa al transporte público, que es una petición de los transportistas, quienes anunciaron un mega bloqueo para este miércoles.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, señaló que el tema del ajuste tarifario tendrá que discutirse todos los días hasta llegar a un acuerdo, y que se deben ver todas las aristas tanto de los transportistas como los reclamos por parte de los pasajeros, quienes piden que el transporte mejore, precisó.

Video: Bloqueos de Piperos de Edomex Retiran Temporalmente Protestas en Accesos a la CDMX

Por su parte, los transportistas, no cancelaron los mega bloqueos de este miércoles, al argumentar que las autoridades no han escuchado sus exigencias.

El mega bloqueo podría afectar diversas vialidades principales de la CDMX, por lo que si vas a salir a algún compromiso anticipa tus traslados y contempla rutas alternas.

Cabe señalar que el Gobierno de la CDMX hasta el momento no ha anunciado un aumento oficial, prevé que las discusiones continúen durante esta, con la expectativa de alcanzar un acuerdo el próximo viernes.

En breve más información.

