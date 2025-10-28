SRE Manda Aviso Importante para Mexicanos por Efectos del Huracán Melissa en Jamaica

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió un anuncio importante hoy, 28 de octubre de 2025, por los efectos del huracán Melissa en Jamaica.

El fenómeno climático de categoría 5 presenta vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Provocó lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en diferentes sitios.

Es por ello, que la SRE a través de sus redes sociales oficiales recordó cuál es el número de emergencia y de atención consular de la Embajada de México en Jamaica para los mexicanos.

Ante los efectos del huracán Melissa en Jamaica, la SRE recuerda el número de emergencia y atención consular de la Embajada de México en Jamaica para las y los mexicanos que se encuentran en ese país del Caribe.

Asimismo, la SRE recomendó extremar precauciones y mantenerse en alerta de las notificaciones sobre prevención y de cuidado de las autoridades locales. Además, hicieron un llamado para que los connacionales se inscriban al Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), cuyo sitio es https://sirme.sre.gob.mx.

Video: Huracán Melissa: SRE Recuerda Números de Emergencia para Mexicanos en Jamaica

¿Cuál es el número de atención consular por efectos de huracán Melissa?

El número que habilitó la SRE para atención consular a los connacionales que se encuentren en el Caribe es +1 (876) 832 87 11, los números de emergencias por el huracán Melissa son:

Embajada de México en Cuba: 52 86 96 20.

Embajada de México en Haití: 38 49 00 85.

Embajada de México en República Dominicana: marcación local 80 96 69 65 01.



Conagua informó que, hasta la mañana de este 28 de octubre, el centro del huracán Melissa se ubicaba a 1,005 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo, desplazándose hacia el nor-noreste a 15 kilómetros por hora (km/h). Aunque se encuentra lejos de territorio mexicano, las autoridades mantienen monitoreo constante por posibles efectos indirectos, como lluvias y oleaje elevado en la Península de Yucatán.

