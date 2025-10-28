SRE Manda Aviso Importante para Mexicanos por Efectos del Huracán Melissa en Jamaica
Las autoridades mexicanas compartieron un aviso para los mexicanos en Jamaica por el huracán Melissa de categoría 5
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió un anuncio importante hoy, 28 de octubre de 2025, por los efectos del huracán Melissa en Jamaica.
El fenómeno climático de categoría 5 presenta vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Provocó lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en diferentes sitios.
Es por ello, que la SRE a través de sus redes sociales oficiales recordó cuál es el número de emergencia y de atención consular de la Embajada de México en Jamaica para los mexicanos.
Ante los efectos del huracán Melissa en Jamaica, la SRE recuerda el número de emergencia y atención consular de la Embajada de México en Jamaica para las y los mexicanos que se encuentran en ese país del Caribe.
Asimismo, la SRE recomendó extremar precauciones y mantenerse en alerta de las notificaciones sobre prevención y de cuidado de las autoridades locales. Además, hicieron un llamado para que los connacionales se inscriban al Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), cuyo sitio es https://sirme.sre.gob.mx.
¿Cuál es el número de atención consular por efectos de huracán Melissa?
El número que habilitó la SRE para atención consular a los connacionales que se encuentren en el Caribe es +1 (876) 832 87 11, los números de emergencias por el huracán Melissa son:
- Embajada de México en Cuba: 52 86 96 20.
- Embajada de México en Haití: 38 49 00 85.
- Embajada de México en República Dominicana: marcación local 80 96 69 65 01.
Conagua informó que, hasta la mañana de este 28 de octubre, el centro del huracán Melissa se ubicaba a 1,005 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo, desplazándose hacia el nor-noreste a 15 kilómetros por hora (km/h). Aunque se encuentra lejos de territorio mexicano, las autoridades mantienen monitoreo constante por posibles efectos indirectos, como lluvias y oleaje elevado en la Península de Yucatán.
