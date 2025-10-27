Ampliación de Registro de Útiles y Uniformes Escolares 2025: ¿Hasta Cuándo Puedes Hacerlo?
N+
En caso de que no hayas registrado a tu hijo o hija para recibir el apoyo de Útiles y Uniformes Escolares en CDMX, abrieron de nuevo el registro con una fecha límite; conoce los detalles
COMPARTE:
¿No registraste a tus hijos para recibir el apoyo económico de Útiles y Uniformes Escolares? Toma en cuenta que en la Ciudad de México (CDMX) cambiaron la fecha límite para hacer el trámite. En N+ te compartimos hasta cuándo y cuáles son los requisitos.
De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), la fecha límite para el apoyo de Uniformes y Útiles Escolares se amplió, con el fin de que más estudiante puedan acceder a este beneficio que ayuda a la economía familiar. El registro estará disponible hasta el próximo sábado 15 de noviembre de 2025.
En caso de que ya cuenten con el apoyo económico de Mi Beca para Empezar, el depósito llegará a la tarjeta, para los nuevos estudiantes y los de nivel secundaria, deben estar pendientes para pasar por la suya.
El Fibien destacó que quieren que las niñas y niños vayan "con todo a clases" para que continúen con su aprendizaje en este ciclo escolar 2025-2026.
Nota relacionada: Costo de los Uniformes de Secundaria en 2025: Profeco Dice Cuál es el Precio Más Barato y Dónde.
¿Cómo hacer el registro paso a paso para registrar el apoyo de Útiles y Uniformes Escolares?
- Para realizar el registro, el primer paso es hacer el registro a través de la cuenta Llave CDMX.
- En caso de que no tengas tu Llave CDMX, llena los campos que te solicita el sistema.
Los montos de mi Beca para Empezar son los siguientes:
- Para 1° y 2° de preescolar: 970 pesos.
- 3° de preescolar, y de 1° a 5° de primaria: 1100 pesos.
- Para 6° de primaria, secundaria y CAM: 1180 pesos.
- Secundaria para adultos y CAM laboral: 1150 pesos.
Historias recomendadas:
- Mega Bloqueo de Piperos Hoy: Puntos Afectados por Protesta en CDMX y Edomex.
- Día de Muertos 2025 en Xochimilco: Eventos Gratis, Paseo en Trajinera a la Isla de Muñecas y Más.
- ¿Por qué Hay Bloqueo de Piperos Hoy? Esto Demandan durante Protestas en CDMX y Edomex.
FBPT