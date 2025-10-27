Mega Bloqueo de Piperos Hoy: Puntos Afectados por Protesta en CDMX y Edomex

Desde la mañana de hoy, 27 de octubre de 2025, hay bloqueos de piperos y purificadores en diferentes zonas de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex), en N+ te decimos cuáles son los puntos afectados para que consideres tomar rutas alternas.

Las protestas de este lunes se llevan a cabo debido a que los purificadores y piperos exigen que se vuelvan a abrir los pozos de agua de suministro que fueron clausurados en la CDMX y el área metropolitana. Acusaron que hay desabasto en hospitales, escuelas, así como en diversos establecimientos.

De igual manera, señalaron que sus empleos han sido afectados; hasta el momento hay un aforo de al menos 200 manifestantes, quienes buscan diálogo con las autoridades federales.

Considera que también hay afectaciones en Mexibús, informaron que por el bloqueo en Colonos suspendieron el servicio y pidieron tomar precauciones.

Piperos bloquean la avenida Central del municipio Nezahualcóyotl del Estado de México, rumbo a la CDMX; exigen que no se cierren los pozos de agua, pues señalan que se perderían empleos.



Por su parte, bajo el lema Agua para todas y todos, vecinos de la alcaldía Iztapalapa convocaron a cerrar la Calzada Ermita-Iztapalapa y el Eje 6 este lunes a partir de las 10:00 de la mañana, por el desabasto y pedirán que no se aumente el precio.

¿En dónde hay bloqueos hoy?

Las protestas comenzaron desde las 6:00 de la mañana, los puntos afectados contemplan calles principales y otras cercanas a estaciones de transporte público.

En CDMX las afectaciones viales se encuentran en:

Estación Acatitla, Línea A del Metro.

Calzada Ignacio Zaragoza, número 547, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

Calzada Ermita Iztapalapa y Santiago.

Colonia Segunda Ampliación de Santiago, en Iztapalapa.

Paradero de la estación Indios Verdes, del Metro.

Avenida Insurgentes Norte y Calzada Ticomán, colonia Santa Isabel.

Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.

Estación Martin Carrera, Líneas 4 y 6 del Metro.

Calzada San Juan de Aragón y F.C. Hidalgo, colonia Constitución de la República, Gustavo A. Madero.

Estación Bosque de Aragón, Línea B del Metro.

Av. 608, colonia San Juan de Aragón IV Sección, en la Gustavo A. Madero.

La Avenida José López Portillo está cerrada en ambos sentidos, a la altura de la colonia Ejidal Emiliano Zapata.

En Edomex:

Bloqueo a la altura del puente de concreto en la carretera México-Texcoco.

Vía Morelos, colonia Tulpetlac.

Lechería-Texcoco, en la colonia Venta de Carpio.

Avenida Central, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Avenida Bordo de Xochiaca y Las Torres en Nezahualcóyotl.

Cabe señalar que a las 5:00 de la tarde realizarán una mesa de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde plantearán las problemáticas.

