Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años Tendrá Actividad en Noviembre: ¿Habrá Registro y Pago?

Muchos esperaban que durante el mes octubre se abriera un nuevo registro a la Pensión para Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad, pero para sorpresa de muchos se confirmó que dicho programa va a tener actividad en noviembre 2025, por eso acá te decimos si habrá inscripciones y si depositarán el pago de 3,200 pesos a los beneficiarios.

Adquirió tanta importancia la Pensión del Bienestar de 30 a 64 años para hombres y mujeres, que en una nota ya te dijimos cuándo era posible que hubiera inscripciones en 2025, dónde se iba a abrir el registro y la lista de requisitos para solicitar el apoyo económico de 3,200 pesos bimestrales.

¿La Pensión Bienestar hombres y mujeres de 30 a 64 años abrirá registro en noviembre 2025?

Pese a que en una declaración hecha a inicios de año por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes aseguró que en octubre 2025 se iba a abrir el registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, hasta ahora no ha dado a conocer ninguna información y menos con todo el trabajo que realizan las autoridades debido a las afectaciones que dejaron las lluvias recientes en varias partes de México.

Por ahora se desconoce si en noviembre se abrirá un nuevo registro al apoyo para mujeres y hombres de 30 a 64 años, que para quien aún no lo sepa, se trata de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente. Para saber información oficial al respecto, te recomendamos estar al pendiente de todo lo que anuncie Ariadna Montiel Reyes a través de sus redes sociales.

¿Darán pago de Pensión mujeres y hombres Bienestar de 30 a 64 años en noviembre 2025?

A diferencia del registro, lo que sí es seguro es que durante el penúltimos mes del año se va a llevar a cabo la dispersión del último pago del año de la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años, la cual corresponde al bimestre de noviembre-diciembre 2025.

Será durante los próximos días cuando Ariadna Montiel Reyes de a conocer el calendario de pagos por letra de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar 30 a 64 años en noviembre 2025. Será hasta entonces cuando los beneficiarios sepan qué días van a cobrar su apoyo de 3,200 pesos.

