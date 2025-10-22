¿Qué Hombres y Mujeres de 18-64 Años Tendrán el Apoyo Bienestar de 600 Mil Pesos? Publican Lista

Luego de todas las dudas que generó el registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos en octubre 2025, las autoridades trajeron buenas noticias para todos los hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad que buscan ser beneficiarios, pues se dio a conocer la lista de preseleccionados al programa, por eso acá te decimos como consultar dicho listado en línea, para que sepas si estás más cerca de recibir la ayuda.

Durante los primeros días del presente mes se dio a conocer la apertura del nuevo registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos, por eso en una nota te mostramos los requisitos a cumplir y la fecha en que debieron dar inicio las inscripciones, pero como esto no ocurrió, acá te contamos qué pasó con el trámite.

Video: Programas de Bienestar en Informe de Claudia Sheinbaum Beneficiaron al Pueblo de México

¿Por qué no hubo registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos en octubre 2025?

El apoyo que suspendió su registro es Vivienda para el Bienestar 2025, programa que entrega una casa con valor de 600 mil pesos de forma accesible. La tercera etapa de inscripción estaba programa para iniciar el pasado lunes 20 de octubre, pero tuvo que ser reprogramada, por segunda ocasión, debido a que el personal de la Secretaría de Bienestar sigue con las labores en las zonas afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en México.

Nota relacionada: Dan Fechas de Pago de Apoyo Bienestar de 20 Mil Pesos: Días y Dónde Se Repartirá en Octubre 2025

De acuerdo con la información proporcionada por la CONAVI, los módulos de registro de Vivienda Bienestar 2025 abrirán hasta nuevo aviso, por lo que hay que mantenerse al pendiente de esta información. La buena noticias es que el apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años ya dio a conocer la lista de preseleccionados del segundo registro al programa, que se realizó en septiembre pasado.

Video: Habrá Vivienda del Bienestar en El Salto, Jalisco; en Esto Consiste

¿Qué hombres y mujeres de 18 a 64 años tendrán el apoyo Bienestar de 600 mil pesos en 2025?

En su página oficial, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) publicó el listado de preseleccionados a Vivienda para el Bienestar, pues estas personas cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en la convocatoria del segundo registro. Para consultar estos primeros resultados, hay que entrar a este link y buscar el folio que te asignaron al realizar tu trámite en los módulos.

Nota relacionada: ¿Quiénes Pueden Registrarse en Empleo Construyendo Futuro 2025? Abren Vacantes de 34 Mil Pesos

Las mujeres y hombres de 18 a 64 años que resulten preseleccionados para obtener el apoyo Bienestar de 600 mil pesos serán contactados por personal de la CONAVI o de la Secretaría de Bienestar para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información y se solicitará la siguiente documentación adicional correspondiente:

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CURP actualizada.

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de estado civil. Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero(a), constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio.

Certificado de no propiedad.

De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Carta de No Derechohabiencia (formato bajo protesta de decir verdad).

Historias recomendadas: