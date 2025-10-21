¿Cuántas Becas Rita Cetina Darán en Primaria en 2026? Habrá Registro para Este Número de Apoyos

Si estás a la espera de que se abra el registro de la Beca Rita Cetina de primaria, te tenemos buenas noticias, pues recientemente Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer el número de apoyos que se otorgarán en 2026.

Luego de que se retrasaran las incorporaciones de los estudiantes de primaria y preescolar a este apoyo, finalmente se dio a conocer el calendario de registro de la Beca Rita Cetina para primaria, el cual está agendado para comenzar el próximo año, y para que te vayas preparando en una nota te decimos cómo puedes inscribir a tu hijo.

¿Cuándo es el registro de la Beca Rita Cetina de primaria?

Mario Delgado, titular de la SEP, confirmó que las inscripciones de los alumnos de primaria a este apoyo económico del Bienestar se realizarán en enero y en septiembre de 2026, iniciando con los estudiantes más grandes y posteriormente con los más pequeños. Así se harán las incorporaciones:

Enero 2026 : Se inscriben 6°, 5° y 4° de primaria.

: Se inscriben 6°, 5° y 4° de primaria. Septiembre 2026: Se inscriben 3°, 2° y 1° de primaria.

¿Cuántos apoyos de la Beca Rita Cetina darán en primaria en 2026?

De acuerdo con las palabras de Mario Delgado, la Beca Rita Cetina de primaria se entregará a casi 12 millones de estudiantes de escuelas públicas de dicho nivel educativo, ya que se contempla que el apoyo alcance a más de 20 millones de alumnos de educación básica, incluyendo primaria y secundaria.

"A partir de 2026, además de los estudiantes de secundaria, todas las alumnas y alumnos de primarias públicas recibirán la Beca Universal Rita Cetina, por lo que este programa alcanzará a más de 20 millones de estudiantes, asegurando que ningún niño, niña o joven abandone sus estudios por falta de recursos", se lee en un comunicado de la SEP.

Actualmente, hay 8 millones 864 mil 448 beneficiarios de secundaria, por lo cual se apoya a un total de 7 millones 41 mil 356 de familias mexicanas. Esto representa una inversión histórica de 75 mil millones de pesos.

Requisitos de la Beca Rita Cetina de primaria

En caso de que tengas hijos en primaria y estés a la espera de que abran el registro, lo primero que debes hacer es asegurarte de cumplir con todos los requisitos y tener a la mano los documentos que te solicitarán durante la inscripción en línea:

Tener uno o más hijos inscritos en una escuela primaria pública No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales. Realizar registro en línea exitoso con estos documentos:

Tener CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija

Tener tu identificación oficial vigente

Tener comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Crear o tener tu cuenta Llave MX

Proporcionar número celular y correo electrónico

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo

Si cumples con todos los requisitos, ya solo debes estar pendiente de las fechas exactas del registro para recibir uno de los apoyos que otorgará la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria a partir del próximo año.

