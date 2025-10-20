Último Pago Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo Reparten Apoyo de $3300 y Quiénes lo Reciben Primero?

Ha terminado la dispersión de los apoyos para estudiantes de secundaria en octubre 2025, es decir, la Beca Rita Cetina 2025, que se acerca a su último pago. Por ello, te compartimos lo que debes de saber sobre el depósito del apoyo de hasta $3,300 pesos. Conoce cuándo lo reparten y quiénes lo reciben primero.

En una nota previa, en N+ te confirmamos cuáles son los pasos que debes seguir para saber si ya pagaron la Beca Rita Cetina, además de cómo se llevará a cabo el reparto de tarjetas, en caso de que tú (o tus hijos) sean los beneficiarios recién registrados.

¿Cuándo cae el último pago de Beca Rita Cetina 2025?

El próximo pago del apoyo para estudiantes de secundaria se hará a lo largo del mes diciembre 2025 y, como debes saber, este depósito es el último del año, en el que las personas recibirán de 1,900 a 3,300 pesos.

Así, se espera que en los primeros días de diciembre se dé a conocer el calendario de la Beca Rita Cetina, correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre 2025, el cual revelará las fechas exactas en las que se depositará a cada letra.

El último pago de la Beca Rita Cetina es el correspondiente a un bimestre, que es de $1,900 pesos a todos los estudiantes de secundaria, aunque dicha cifra aumenta 700 pesos más por cada hijo que estudie en dicho nivel. Estos son los montos:

Familia con un hijo en secundaria: mil 900 pesos bimestrales

Familia con 2 hijos en secundaria: 2 mil 600 pesos bimestrales

Familia con 3 hijos en secundaria: 3 mil 300 pesos bimestrales

¿Quiénes reciben primero el último pago de Beca Rita Cetina 2025?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de diciembre 2025, pero, conforme han sucedido las últimas agendas en lo que va el año, las personas que cobran primero son las que su apellido inicia con la letra A.

Este es un posible orden del calendario, que siempre sigue el orden alfabético:

Grupo 1: Letras A, B

Grupo 2: Letra C

Grupo 3: Letras D, E, F

Grupo 4: Letra G

Grupo 5: Letras H, I, J, K, L

Grupo 6: Letra M

Grupo 7: Letras N, Ñ, O, P, Q

Grupo 8: Letra R

Grupo 9: Letra S

Grupo 10: Letras T, U, V, W, X, Y, Z

