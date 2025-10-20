Jóvenes Construyendo el Futuro Abre Registro en Veracruz: Requisitos y Zonas con Inscripción

En México un nuevo apoyo económico para personas de 18 a 29 años de edad abre convocatoria en octubre de 2025. Y en N+ te explicamos cuáles son los requisitos para Hombres y Mujeres, así como las zonas donde habrá inscripción.

Este apoyo económico fue dado a conocer por Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, como parte del Plan Integral de Apoyo a los afectados por las Lluvias.

Se trata del programa del Bienestar Jóvenes Construyendo el Futuro que afiliará a 5 mil personas de 18 a 29 años de edad que participarán como apoyo en las zonas afectadas por las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias de días anteriores.

¿Cuáles son los requisitos para Registro al Apoyo Económico de 18 a 29 años?

Durante la conferencia matutina de este lunes 20 de octubre de 2025, Ariadna Montiel detalló cuáles son los requisitos para que hombres y mujeres de 18 a 29 años se inscriban al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el estado de Veracruz.

Y recordó que esta iniciativa del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias en México afiliará a 5 mil personas, para que participen en las brigadas de limpieza de las zonas afectadas.

CURP

Identificación Oficial

Comprobante de Domicilio

Llenado de Formato

¿En dónde hay Registro al Apoyo Económico de Jóvenes Construyendo el Futuro en Veracruz?

La funcionaria detalló que los jóvenes registrados apoyarán en las zonas de Poza Rica y Álamo, de Veracruz. Y el registro ya está abierto para todos los damnificados.

La inscripción se realiza en los Módulos del Bienestar y Salud que instaló la dependencia del Gobierno de México. Veinticuatro en Poza Rica y catorce en Álamo.

¿Cuánto paga el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

De acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro paga a los "aprendices" 8, 480 pesos.

Además, los beneficiarios cuentan con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Ariadna Montiel informó en la conferencia matutina de este 20 de Octubre sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Captura video.

¿Qué otros apoyos económicos dan a damnificados de inundaciones en México?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio a conocer cuáles son las acciones que realiza su gestión para atender la emergencia frente a las inundaciones por lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Primer Apoyo de 20 mil pesos, a partir del 222 de octubre de 2025.

Vale de enseres y Canasta Alimentaria

Reconstrucción de Vivienda: de 25 a 70 mil pesos, según el daño

Apoyo al comercio: 50 mil pesos

Apoyo al campo y ganadería: de 50 a 100 mil pesos por parcela

Reubicación de viviendas en zonas de riesgo.

Apoyo para útiles escolares y recuperación de libro e texto

Reconstrucción de Clínicas y Escuelas: de 200 a 500 mil pesos

Empleos para la Reconstrucción: 50 mil personas de las zonas serranas

Además, del apoyo antes detallado para mujeres y hombres de 18 a 29 años de edad.

