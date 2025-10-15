¿Dónde Se Encuentran los Centros de Acopio de Guadalajara para Apoyar a Damnificados?
Fueron habilitados cinco centros de acopio para apoyar a damnificados por lluvias en varias regiones del país, principalmente Jalisco y Veracruz
Ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias en distintas regiones del país, el Gobierno de Guadalajara abrió cinco centros de acopio para reunir ayuda destinada a las personas damnificadas, principalmente en estados como Jalisco y Veracruz.
Habilitan centros de acopio en Guadalajara para apoyar a damnificados por lluvias.
La colecta estará activa del 14 de octubre al 14 de noviembre, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes.
Buscamos que nos puedan proporcionar alimentos, ya artículos para bebé, alimentos no perecederos, también artículos de primera necesidad o de higiene personal, incluso si tuvieran alimento para animales.
Gustavo Vaca, subdirector general administrativo del DIF Jalisco
Los espacios habilitados para recibir los apoyos son los siguientes:
-
Centro de Desarrollo Comunitario #1, en Av. Belisario Domínguez 2635, colonia La Esperanza
-
Centro de Desarrollo Comunitario #6, ubicado en Aldama 2570, colonia San Andrés
-
Centro de Desarrollo Comunitario #10, en José Gómez Ugarte 3690, Huentitán el Alto
-
Complejo El Sauz, sobre Av. Patria 3116, colonia Jardines del Sauz
-
Oficinas Generales del DIF Guadalajara, en Av. Eulogio Parra 2539, colonia Lomas de Guevara
¿Qué artículos puedo llevar al centro de acopio?
Además de productos de limpieza y artículos de higiene personal, también se podrán donar cobijas, colchonetas, sábanas y cobertores.
Finalmente, las autoridades municipales pidieron que los productos entregados estén cerrados, en buen estado y con al menos seis meses de vigencia antes de su fecha de caducidad
Edith Díaz de León N+
