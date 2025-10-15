¿Dónde Se Encuentran los Centros de Acopio de Guadalajara para Apoyar a Damnificados?

Ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias en distintas regiones del país, el Gobierno de Guadalajara abrió cinco centros de acopio para reunir ayuda destinada a las personas damnificadas, principalmente en estados como Jalisco y Veracruz.

Habilitan centros de acopio en Guadalajara para apoyar a damnificados por lluvias.

La colecta estará activa del 14 de octubre al 14 de noviembre, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Buscamos que nos puedan proporcionar alimentos, ya artículos para bebé, alimentos no perecederos, también artículos de primera necesidad o de higiene personal, incluso si tuvieran alimento para animales. Gustavo Vaca, subdirector general administrativo del DIF Jalisco

Los espacios habilitados para recibir los apoyos son los siguientes:

Centro de Desarrollo Comunitario #1, en Av. Belisario Domínguez 2635, colonia La Esperanza

Centro de Desarrollo Comunitario #6, ubicado en Aldama 2570, colonia San Andrés

Centro de Desarrollo Comunitario #10, en José Gómez Ugarte 3690, Huentitán el Alto

Complejo El Sauz, sobre Av. Patria 3116, colonia Jardines del Sauz

Oficinas Generales del DIF Guadalajara, en Av. Eulogio Parra 2539, colonia Lomas de Guevara

¿Qué artículos puedo llevar al centro de acopio?

Además de productos de limpieza y artículos de higiene personal, también se podrán donar cobijas, colchonetas, sábanas y cobertores.

Finalmente, las autoridades municipales pidieron que los productos entregados estén cerrados, en buen estado y con al menos seis meses de vigencia antes de su fecha de caducidad

