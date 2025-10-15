Inicio Guadalajara ¿Dónde Se Encuentran los Centros de Acopio de Guadalajara para Apoyar a Damnificados?

¿Dónde Se Encuentran los Centros de Acopio de Guadalajara para Apoyar a Damnificados?

Fueron habilitados cinco centros de acopio para apoyar a damnificados por lluvias en varias regiones del país, principalmente Jalisco y Veracruz

Se habilitaron centros de acopio en Guadalajara, Jalisco. N+

Ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias en distintas regiones del país, el Gobierno de Guadalajara abrió cinco centros de acopio para reunir ayuda destinada a las personas damnificadas, principalmente en estados como Jalisco y Veracruz.

Habilitan centros de acopio en Guadalajara para apoyar a damnificados por lluvias.

La colecta estará activa del 14 de octubre al 14 de noviembre, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Buscamos que nos puedan proporcionar alimentos, ya artículos para bebé, alimentos no perecederos, también artículos de primera necesidad o de higiene personal, incluso si tuvieran alimento para animales.

 

Gustavo Vaca, subdirector general administrativo del DIF Jalisco

La colecta estará activa del 14 de octubre al 14 de noviembre. Foto: N+

Los espacios habilitados para recibir los apoyos son los siguientes:

  • Centro de Desarrollo Comunitario #1, en Av. Belisario Domínguez 2635, colonia La Esperanza

  • Centro de Desarrollo Comunitario #6, ubicado en Aldama 2570, colonia San Andrés

  • Centro de Desarrollo Comunitario #10, en José Gómez Ugarte 3690, Huentitán el Alto

  • Complejo El Sauz, sobre Av. Patria 3116, colonia Jardines del Sauz

  • Oficinas Generales del DIF Guadalajara, en Av. Eulogio Parra 2539, colonia Lomas de Guevara

¿Qué artículos puedo llevar al centro de acopio?

Además de productos de limpieza y artículos de higiene personal, también se podrán donar cobijas, colchonetas, sábanas y cobertores.

Finalmente, las autoridades municipales pidieron que los productos entregados estén cerrados, en buen estado y con al menos seis meses de vigencia antes de su fecha de caducidad

Edith Díaz de León N+

