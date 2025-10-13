Localizan Con Vida a Familia de Tizapán, Jalisco, Que se Encontraba Desaparecida
Entre los integrantes de la familia había una pequeñita de 3 años; afortunadamente ya se encuentra sana y salva junto a sus seres queridos
Ya fue localizada la familia originaria de Tizapán, Jalisco, que contaba con reporte de desaparición en Atotonilco el Alto. Habían sido vistos por última vez el 1 de agosto.
El hallazgo lo confirmó en exclusiva para N+ Guadalajara la abuela de Paula Jatziri, una de de las personas desaparecidas. De acuerdo con la mujer, la familia estaba en Ciudad Guzmán, pero desconoce mayores datos del hecho.
Esta Jatziri me dijo que estaban en Ciudad Guzmán, más, no sé. El que debe saber bien es el licenciado, porque me dijo que fueron y los habían checado, donde trabajaban… o sea, los checaron de todo a todo
Abuela de Paula Jatziri
¿Cómo se encuentra la familia de Tizapán que estaba desaparecida?
Después de haber pasado varias noches sin dormir, la abuela de Jatziri ahora se encuentra tranquila al saber que no fueron víctimas de algún grupo delincuencial. Además, mencionó que la familia se encuentra en buen estado y trabajando para salir adelante.
Asimismo, la señora María de Jesús agradece a las autoridades que intervinieron, así como a todos los internautas que compartieron la publicación de su familia para poder encontrarlos.
Yo les agradezco mucho, no sé cómo agradecerles por todo lo que nos ayudaron, y a la gente que nos ayudó a compartir. Lo único que puedo decirles es muchísimas gracias
Abuela de Paula Jatziri
La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco ya ha publicado en redes sociales la localización de Luis Eduardo, Paula Jatziri y de la pequeñita Ángela Sofía, quienes señalaron a la señora María de Jesús que no corren peligro.
Javier Sandoval / N+
