Van Más de Mil Viviendas Afectadas y un Muerto por Inundaciones en Puerto Vallarta

El paso de la tormenta tropical Raymond provocó el desbordamiento de siete canales en Puerto Vallarta, dejando severas afectaciones en al menos ocho colonias del municipio.

Fallece una persona durante lluvia en Puerto Vallarta

Las lluvias torrenciales registradas durante la madrugada dejaron una persona muerta, más de mil viviendas afectadas y alrededor de 300 vehículos dañados, según informaron autoridades municipales.

Van más de 1000 viviendas afectadas por inundaciones en Puerto Vallarta

Entre las colonias afectadas están Ixtapa, Cañadas, Mojoneras, Bobadilla, La Floresta, Portales y Parque Las Palmas. Las colonias más afectadas presentan calles aún encharcadas y cubiertas de lodo, mientras cuadrillas de trabajadores realizan labores de limpieza y retiro de escombros.

Protección Civil y Bomberos reportó además el rescate de 90 personas que quedaron atrapadas durante la crecida de los canales, como parte de las acciones de auxilio y evacuación implementadas desde la noche del sábado.

El Ayuntamiento de Puerto Vallarta mantiene activo un operativo de atención y apoyo a las familias damnificadas, mientras se continúa con la evaluación de daños en coordinación con autoridades estatales y federales.

