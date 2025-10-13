Asesinan a Pareja en su Casa en Guadalajara; los Halló la Madre de una de las Víctimas

Un hombre y una mujer fueron asesinados durante la tarde del domingo 12 de octubre, en Guadalajara. La mamá de una de las víctimas fue quien localizó los cuerpos al interior de su casa.

El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Pincel, en el cruce del Temple en la colonia El Manantial. De acuerdo con la Policía de Guadalajara, ambas víctimas presentaban impactos con arma de fuego.

Se localiza a dos personas aparentemente sin signos vitales, motivo por el cual solicitan servicios médicos municipales, quienes corroboran que ya fallecieron, mencionando que ya cuentan con 12 horas de evolución cadavérica Policía de Guadalajara

Las víctimas tenían una edad aproximada entre los 20 y 25 años; al parecer, vecinos ya habían reportado a las autoridades que había desorden en el lugar. Sin embargo, los oficiales no se percataron del crimen.

Los vecinos refieren que por la madrugada había música en volumen excesivo y nada más, no refieren alguna característica de los causantes [...] De momento se localiza un casquillo de calibre chico Policía de Guadalajara

¿Qué se sabe al momento del asesinato en la calle Pincel?

De acuerdo con información de la Policía de Guadalajara, el primer reporte lo recibieron aproximadamente a las 03:00 de la mañana del domingo y, cerca de las 08:00 de la mañana un segundo reporte llegó por música a volúmenes muy elevados.

A pesar de que los uniformados atendieron los reportes, al llegar al lugar solicitaron que bajaran el volumen de la radio, pero como nadie salió de la casa para atenderlos, no tuvieron más opción que marcharse. Por lo que pareciera que los criminales fueron quienes encendieron la radio a todo volumen para evitar que los colonos reportaran las detonaciones de arma de fuego.

Las investigaciones corren por parte de la Fiscalía del Estado para poder descifrar el móvil del doble asesinato, donde además se activó el protocolo de feminicidio.

