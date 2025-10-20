¿Quiénes Pueden Registrarse en Empleo Construyendo Futuro 2025? Abren Vacantes de 34 Mil Pesos

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó sobre un nuevo programa especial que se llamará Empleo Construyendo el Futuro, el cual entregará un sueldo de hasta 34 mil pesos y acá te contamos quiénes podrán registrarse a las vacantes.

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó el Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias, el cual contempla un primer apoyo de 20 mil pesos y montos que alcanzan los 100 mil pesos.

¿Quiénes pueden registrarse a Empleo Construyendo Futuro?

El nuevo programa del Bienestar tiene el objetivo de emplear a 50 mil personas mayores de 18 años, que vivan en los estados que se han visto más afectados por las recientes lluvias, como Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

De esta manera, se contempla que la misma población afectada trabaje en la recuperación de caminos, principalmente en las zonas serranas en México, en lo que se recupera la comunidad y la actividad económica.

"Es decir que la población labore en estas tareas con un salario en el tiempo que se recupera la comunidad, se recupera la actividad económica. Principalmente irá este programa a las zonas serranas, que es donde los caminos se han visto mayormente afectados", dijo Ariadna Montiel.

¿Cuánto paga Empleo Construyendo Futuro?

Las personas que trabajen en este programa especial recibirán un sueldo de 8,500 pesos mensuales de noviembre 2025 a febrero 2026, es decir que por los cuatro meses recibirán un pago total de 34 mil pesos.

"Se estableció por parte de la presidenta un programa especial para este momento que le denominamos empleo construyendo el futuro se va a emplear a 50,000 personas por cuatro meses y que recibirán un apoyo de un salario mínimo de 8500 pesos mensuales para la recuperación de caminos", informó Ariadna Montiel.

Abren registro de Jóvenes Construyendo el Futuro

Además de las 50 mil vacantes que se abrirán, Ariadna Montiel anunció que personas de 18 a 29 años podrán registrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Poza Rica y Álamo en Veracruz para labores de limpieza.

En total se busca beneficiar a 5 mil personas, las cuales recibirán un sueldo de 8,480 pesos mensuales para ayudar a los afectados por las lluvias. El registro se realizará en los módulos de Bienestar y Salud, y los interesados solo deben llevar su CURP, una identificación oficial y comprobante de domicilio.

