Mañana Abre Registro el Apoyo Bienestar de 600 Mil: Así lo Piden Hombres y Mujeres de 18-64 Años

Hace unos días se dio a conocer la llegada del nuevo apoyo Bienestar con valor de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad y debido a que el registro inicia mañana lunes 20 de octubre 2025, acá te decimos qué documentos piden y cómo inscribirse al programa totalmente gratis en México.

Para esta semana hay muchas actividad, por eso en una nota ya te dijimos cuáles son los tres apoyos Bienestar para mujeres que tienen inscripciones del 20 al 26 de octubre 2025. De igual forma, te contamos todos los detalles para solicitar la Pensión Bienestar de 0 a 64 años, pues es universal en varias partes del país.

Video: Pensión Mujeres Bienestar: Descartan Cobros por Trámites de Registro en Matamoros

¿Qué piden para hacer el registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a64 años?

El apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años que abre registro a partir del lunes 20 de octubre es el programa de Vivienda para el Bienestar, el cual está a cargo de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda). Y para poder solicitar la entrada a la ayuda los solicitantes deben tener consigo los siguientes documentos:

INE (original y copia). CURP Actualizada. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Nota relacionada: CONAVI Inicia Mañana Tercera Etapa de Vivienda Bienestar: ¿Dónde Hay Registro? Link de Módulos

Es importante mencionar que el apoyo de CONAVI ofrece casas del Bienestar con valor de 600 mil pesos a todas las personas que vivan en México y cumplan con los requisitos y documentos necesario para entrar al programa.

Video: Casas de "Vivienda del Bienestar" Estarán Cerca de Ciudad Universitaria en Ciudad Juárez

¿Cómo solicitar el apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años en octubre 2025?

Para poder hacer el registro de CONAVI al apoyo Bienestar a la vivienda 2025 a precio accesible, todas las mujeres y hombres de 18 años de edad en adelante deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Entra a la página oficial del sistema integral de CONAVI: pvb.conavi.gob.mx .

. Con ayuda del cursor dirígete hacia la parte que dice "registro 2025". Ahí vendrá el número de módulos que tienen inscripciones abiertas en octubre 2025 y la ubicación exacta de cada uno.

Solo debes seleccionar la entidad en la que vives (debe aparecer en color verde, significa que hay inscripción disponible).

Checa el módulo de registro CONAVI más cercano a tu domicilio, la fecha y hora en que hay atención.

Lleva los documentos mostrados previamente y llena tu Cédula de Diagnóstico (CD), donde debes poner que cumples con los requisitos necesarios para entrar al programa.

Nota relacionada: Resultados CONAVI: ¿Cuándo Inician Visitas Domiciliarias de Vivienda Bienestar en Octubre 2025?

Se espera que el registro al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años dure siete días, aproximadamente, todo dependerá de lo que anuncie la CONAVI este 20 de octubre 2025 durante el inicios de la tercera etapa de Vivienda para el Bienestar en México.

Historias recomendadas: