Pensión Hombres y Mujeres 0 a 64 Años: Dónde Habrá Registro y Qué Piden Para el Apoyo de $19,200

Luego de darte a conocer todos los detalles de la Pensión para hombres y mujeres Bienestar de 0 a 64 años en México, acá te decimos en dónde se abrirá el próximo registro, si llega en 2025 y qué piden para poder solicitar el apoyo económico de hasta 19,200 pesos en México, pues en muchas parte del país la ayuda se entrega de forma universal a quienes cumplan con dicho rango de edad.

Para darte mayor contexto de este programa social, en una nota previa ya te dijimos quiénes pueden hacer registro a la Pensión del Bienestar de 0 a 64 años de edad, esto de acuerdo con las reglas de operación del 2025. De igual forma, en una nota ya te contamos los requisitos y cuándo hay inscripciones a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años.

¿Qué piden para el registro a la Pensión Bienestar de 0 a 64 años?

Los hombres y mujeres de 0 a 64 años pueden solicitar la Pensión del Bienestar 2025 siempre y cuando vivan en alguno de los 24 estados que forman parte del Convenio para la Universalización de la Pensión para personas con discapacidad permanente y que además cumplan con todos estos documentos que piden:

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Número de teléfono celular.

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

¿Dónde será el registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 0 a 64 años?

La inscripción de la Pensión hombres y mujeres de 0 a 64 años se realizará en los módulos del Bienestar de alguno de los siguientes estados de México, que cuentan con convenio para entregar el apoyo a personas con discapacidad permanente menores de 65 años de edad:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Colima Ciudad de México Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Las entidades que no forman parte del convenio son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Para estos estados el programa se divide de las siguientes dos formas: Niñas, niños y jóvenes de 0 a 29 años y personas de 30 a 64 años de edad que habiten en comunidades indígenas o afromexicanas y vivan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

Para saber la fecha exacta en que se abrirá el próximo registro de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 0 a 64 años de edad, será importante que los solicitantes estén pendientes a lo que anuncie la Secretaría del Bienestar o su titular, Ariadna Montiel Reyes, pues hasta el momento no se ha informado respecto a unas posibles inscripciones en lo que queda del 2025.

