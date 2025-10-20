Pensión Hombres y Mujeres 0 a 64 Años: Dónde Habrá Registro y Qué Piden Para el Apoyo de $19,200
Andrés Olmos N+
Checa dónde se abrirá el próximo registro a la Pensión Bienestar de 0 a 64 años y lo que necesitan hombres y mujeres para pedir el apoyo económico de 19,200 pesos
COMPARTE:
Luego de darte a conocer todos los detalles de la Pensión para hombres y mujeres Bienestar de 0 a 64 años en México, acá te decimos en dónde se abrirá el próximo registro, si llega en 2025 y qué piden para poder solicitar el apoyo económico de hasta 19,200 pesos en México, pues en muchas parte del país la ayuda se entrega de forma universal a quienes cumplan con dicho rango de edad.
Para darte mayor contexto de este programa social, en una nota previa ya te dijimos quiénes pueden hacer registro a la Pensión del Bienestar de 0 a 64 años de edad, esto de acuerdo con las reglas de operación del 2025. De igual forma, en una nota ya te contamos los requisitos y cuándo hay inscripciones a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años.
¿Qué piden para el registro a la Pensión Bienestar de 0 a 64 años?
Los hombres y mujeres de 0 a 64 años pueden solicitar la Pensión del Bienestar 2025 siempre y cuando vivan en alguno de los 24 estados que forman parte del Convenio para la Universalización de la Pensión para personas con discapacidad permanente y que además cumplan con todos estos documentos que piden:
- Acta de nacimiento en original y copia.
- Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).
- Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.
- Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).
- Número de teléfono celular.
- Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.
- En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.
Nota relacionada: Hoy Abre Registro el Apoyo Bienestar de 600 Mil: Así lo Piden Hombres y Mujeres de 18-64 Años
¿Dónde será el registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 0 a 64 años?
La inscripción de la Pensión hombres y mujeres de 0 a 64 años se realizará en los módulos del Bienestar de alguno de los siguientes estados de México, que cuentan con convenio para entregar el apoyo a personas con discapacidad permanente menores de 65 años de edad:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Las entidades que no forman parte del convenio son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Para estos estados el programa se divide de las siguientes dos formas: Niñas, niños y jóvenes de 0 a 29 años y personas de 30 a 64 años de edad que habiten en comunidades indígenas o afromexicanas y vivan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.
Nota relacionada: Nuevo Registro al Apoyo Bienestar para Madres Solteras Empieza Hoy: Dónde y Cómo Inscribirse
Para saber la fecha exacta en que se abrirá el próximo registro de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 0 a 64 años de edad, será importante que los solicitantes estén pendientes a lo que anuncie la Secretaría del Bienestar o su titular, Ariadna Montiel Reyes, pues hasta el momento no se ha informado respecto a unas posibles inscripciones en lo que queda del 2025.
Historias recomendadas: