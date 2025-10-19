Nuevo Registro al Apoyo Bienestar para Madres Solteras Empieza Mañana: Dónde y Cómo Inscribirse

La espera terminó, pues el registro al apoyo Bienestar para madres solteras empieza este lunes 20 de octubre 2025 y para todas las mujeres que vayan a solicitar la ayuda, acá te decimos cómo inscribirse y a dónde deben ir a hacer el trámite durante los últimos días de este mes.

Fue durante los primeros días de octubre cuando se dieron a conocer las fechas del registro para solicitar el apoyo a madres solteras 2025, pero después las autoridades anunciaron un cambio en el día de inicio de las inscripciones. Y para mantener al tanto a las aspirantes, en una nota les dijimos los documentos que necesitan para pedir la ayuda.

¿Dónde hay registro al apoyo para madres solteras en octubre 2025?

La ayuda para madres solteras que abre registro este lunes 20 de octubre es el programa de Vivienda para el Bienestar 2025, el cual está a cargo de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda). Y para poder solicitar el apoyo las mujeres deben acudir a los módulos que haya disponibles de la siguiente forma:

Entra al link pvb.conavi.gob.mx. Con ayuda del cursor dirígete hacia la parte que dice "registro 2025". Ahí vendrá el número de módulos que tienen inscripciones abiertas durante la tercera etapa y la ubicación exacta de cada uno. Solo debes seleccionar la entidad en la que vives (debe aparecer en color verde, significa que hay inscripción disponible). Checa el módulo de registro CONAVI más cercano a tu domicilio.

¿Cómo registrarse al apoyo Bienestar madres solteras 2025?

Lo primero que deben las madres solteras es checar si en el lugar en donde viven hay un módulo de registro CONAVI abierto en octubre. En caso de que sí haya, deben ir a dicho lugar con los documentos previamente mostrados y tienen que llenar su Cédula de Diagnóstico (CD), donde pondrán que cumplen con los requisitos y documentos necesarios para entrar al programa.

En esta primera etapa de registro para solicitar el apoyo para madres solteras en los módulos de registro CONAVI, las mujeres recibirán un número folio para que puedan continuar con la siguiente fase del proceso, en caso de que sean aceptadas para la visita domiciliaria de Vivienda para el Bienestar 2025.

