Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 Años: Estos Estados No Abrirán Registro a Apoyo de 3,200 Pesos

En los últimos días, han surgido muchas dudas acerca de la Pensión Bienestar Hombres de 30 a 64 años, de cara al esperado registro de 2025. Este apoyo, que otorga un pago bimestral de $3,200 pesos, abrirá registro en algunas entidades, pero en otras más no se podrá solicitar. En N+ te explicamos en qué estados no habrá inscripción y cuáles son las excepciones.

En notas previas te hemos dado a conocer cuáles son los requisitos que se piden para la pensión, así como qué es lo que se pide para el apoyo Bienestar de Mujeres de 30 a 64 años.

Te recordamos que este programa es distinto a la Pensión Mujeres de 60 a 64 años, la cual abrió inscripciones en agosto pasado y actualmente se encuentra en el periodo de dispersión de Tarjetas del Bienestar, de cara al próximo pago.

Video: ¿Cuándo Cae el Depósito de la Pensión del Bienestar Septiembre-Octubre en Jalisco?

¿En qué estados no hay registro de Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años?

La Dirección de Programas del Bienestar ha dado a conocer que el registro de Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años o Pensión para Personas con Discapacidad se entrega en 24 estados del país, debido a que sus gobiernos han firmado convenios de universalidad con la administración federal.

En las ocho entidades restantes, no hay registro más que de 0 a 29 años, es decir, la pensión se otorga a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, salvo algunas excepciones que te enlistaremos más abajo.

Te recordamos que el programa otorga en 2025 un pago económico de 3 mil 200 pesos bimestrales de forma directa, a través de depósitos a la tarjeta del Banco del Bienestar que se da a los derechohabientes

Los estados en los que no hay registro de Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años son:

Aguascalientes

Chihuahua

Coahuila

Durango

Guanajuato

Jalisco

Nuevo León

Querétaro

Nota relacionada: Pensión Bienestar 0 a 64 Años Da Apoyo de $19,200 en 2025: ¿Quiénes Hacen Registro? Requisitos

¿Cuáles son la excepciones de pago de $3,200 en Pensión Hombres Bienestar?

En los ocho estados donde no hay registro a la Pensión de 0 a 64 años y este grupo poblacional se reduce a 0 a 29 años, hay algunas excepciones de Hombres y Mujeres que sí pueden recibir el apoyo bimestral de $3,200.

De acuerdo con información del gobierno federal, en las entidades que enlistamos más arriba solo se dispersa ese pago en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

Si quieres consultar la lista completa de municipios y localidades indígenas y afromexicanas que reciben el apoyo, puedes ingresar a este enlace: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/personas-con-discapacidad.

Video: Mujeres Acuden a Registro para Pensión del Bienestar. En Esto Consiste

Historias recomendadas:

Mujeres con Bienestar: ¿Cómo es el Registro de Nuevas Beneficiarias en Octubre? Así Dan Tarjeta

¿Qué Hago si no Puedo Recoger la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar el Día que me Toca?

Nuevo Apoyo para Mujeres y Jefas de Familia de 17-64 Años: ¿Darán 24 Mil Pesos? Así te Inscribes

DMZ