Mujeres con Bienestar: ¿Cómo es el Registro de Nuevas Beneficiarias en Octubre? Así Dan Tarjeta

Hubo un aumento en el número personas que entraron a la página oficial de Mujeres con Bienestar durante las últimas horas, pues buscaban información de la nueva convocatoria para entrar al programa, por tal motivo acá te decimos cómo es el registro de nuevas beneficiarias en octubre 2025, si hay inscripción en línea y el proceso que realizan las autoridades del Edomex para entregar tarjetas a nuevas beneficiarias.

Este mes fue de pago en Mujeres con Bienestar 2025, por es en una nota ya te dijimos quiénes cobraron por últimas vez en octubre, las personas que ya no recibieron su apoyo bimestral de 2,500 pesos y el nuevo rango de edad que va a tener el programa, esto luego del anuncio que hizo el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero.

Video: Aumento a Tarifa del Transporte Público en Edomex Sorprende a Usuarios; Así las Reacciones

¿Mujeres con Bienestar tiene registro en línea en octubre 2025?

Por ahora no existe ninguna convocatoria para entrar a Mujeres con Bienestar Edomex, por lo que el registro en línea se encuentra deshabilitado hasta nuevo aviso.

Nota relacionada: ¿Cómo Va Pago Mujeres con Bienestar Octubre 2025? Letras con Depósito en Buscador de Estatus

Muchas personas creyeron que tras anunciarse la baja de varias beneficiarias debido al nuevo rango de edad, se iba a abrir un nuevo registro a Mujeres con Bienestar 2025, pero las autoridades aún no informan nada oficial al respecto.

¿Cómo registrarme en Mujeres con Bienestar 2025?

Pese a que no es posible hacer ningún pre-registro en línea al apoyo para mujeres de 18 a 59 años de edad, lo que sí ocurre es una inscripción presencial, donde mexiquenses que ya cuentan con un folio de Mujeres con Bienestar son llamadas por la Secretaría del Bienestar para que lleven sus documentos y terminen de formalizar su entrada el programa social en el Estado de México.

Es importante hacer énfasis en que las personas que hacen su inscripción a Mujeres con Bienestar en octubre 2025 ya cuentan con su número de folio, mismo que obtuvieron al momento de hacer su pre-registro en línea en 2023 o 2024 pasado.

Video: Programas de Bienestar en Informe de Claudia Sheinbaum Beneficiaron al Pueblo de México

Así dan la Tarjeta Mujeres con Bienestar en octubre 2025

Las nuevas beneficiarias de Mujeres con Bienestar reciben su tarjeta durante eventos que realiza la Secretaría de Bienestar a lo largo de los 125 municipios que abarcan el Estado de México. Para esto, son citadas para le entrega de su medio de pago unos días antes.

Nota relacionada: ¿Vuelve el Apoyo Mujeres con Bienestar para Personas de 18 a 64 Años? Dan Anuncio Sobre Registro

Para que haya un nuevo registro en línea a Mujeres con Bienestar, autoridades deben publicar la convocatoria y anunciar las fecha en que va a estar abierta la inscripción al apoyo para mujeres de 18 a 59 años en el Edomex.

Historias recomendadas: